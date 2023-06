Une tournée mouvementée sur la Côte-Nord pour Philippe Laprise

L’humoriste Philippe Laprise, qui est de passage à Sept-Îles, témoigne de l’agitation qui règne dans la ville où des feux de forêt forcent l’évacuation d’une partie importante de la population.

L’artiste se souviendra longtemps de sa tournée sur la Côte-Nord.

Après avoir pris un bateau pour aller donner son spectacle à Havre-Saint-Pierre jeudi soir en raison de la fermeture du pont Touzel, à Rivière-au-Tonnerre, il a dû reporter la représentation prévue vendredi soir à Sept-Îles, où des évacuations sont en cours.

La décision de reporter le spectacle a été prise en fin d’après-midi vendredi, alors qu’il se trouvait sur place.

«On s’est rendu compte que la qualité de l’air n’était pas idéale pour faire un spectacle dans la salle. C’est mieux pour tout le monde de le reporter. Je vais vous dire que la Côte-Nord, je vais me rappeler de vous autres longtemps. Écoutez, Sept-Îles, j’ai vraiment hâte de vous présenter mon spectacle. Ça va se faire dans les prochains mois. Merci énormément de votre patience. Bon courage. Lâchez surtout pas», a-t-il annoncé dans une vidéo sur sa page Facebook.

Inquiétude

Plus tôt dans l’après-midi, Le Journal avait parlé à l’humoriste pour prendre le pouls de la population qui vit une situation sans précédent.

«Il y a deux feux qui brûlent et les inquiétudes ici, c’est qu’ils fusionnent dans les prochaines heures», a-t-il partagé.

«Quand il y a des annonces d’évacuation comme ça, le monde se précipite pour aller acheter du gaz. Je vois les gens remplir des bidons d’essence. On sent une certaine inquiétude. Ça sent un peu la fumée, même dans la salle de spectacle», a-t-il ajouté.

«On voit des gens aller chercher leur roulotte sur les terrains de camping. Ils font des allers-retours partout. Il y a beaucoup de monde qui quitte vers Port-Cartier.»

Philippe Laprise se préparait à toutes les éventualités, quelques heures avant son spectacle, mais il reprendra finalement la route, car il doit être à Baie-Comeau samedi soir.

«Ça pimente ma tournée. Ma job, c’est de m’adapter à chaque milieu où je vais. La Côte-Nord vit des moments difficiles et je vais accompagner les gens du mieux que je peux là-dedans», a-t-il affirmé.