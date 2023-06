Virage électrique, travailleurs étrangers, Russie: neuf questions au PDG de BRP

Bombardier Produits récréatifs (BRP) tenait jeudi son assemblée des actionnaires. Nous en avons profité pour faire le point sur la multinationale québécoise avec celui qui est son PDG depuis bientôt 20 ans, José Boisjoli, aujourd’hui âgé de 65 ans.

Q: La croissance s’est encore poursuivie chez BRP au premier trimestre. Est-ce à dire que les consommateurs se montrent résilients malgré la hausse des taux et le ralentissement économique?

R: Oui, la résilience des consommateurs, mais aussi notre gamme de produits. L’un de nos objectifs, quand nous sommes devenus autonomes [de Bombardier], il y a 20 ans, c’était de devenir le constructeur de choix pour les clients et les concessionnaires – on en a 3000 dans 130 pays.

Q: BRP est revenue en Bourse il y a 10 ans. Quel bilan faites-vous du chemin parcouru?

R: Nos revenus ont été multipliés par 3,5 pour atteindre 10 milliards $. Notre bénéfice par action a été multiplié par 8,4 et nous sommes passés de 6800 à 23 000 employés dans 26 pays. Je suis extrêmement fier de ce que nous sommes devenus.

Q: Où en est votre virage électrique?

R: Le premier produit qui sera offert dans le marché sera la motoneige électrique, qui va aller en production en décembre en vue de l’hiver prochain. Les premiers utilisateurs seront les entreprises d’aventures. Ensuite, il y aura le Can-Am à deux roues et la planche hydrofoil Sea-Doo Rise, qui vont être disponibles autour de l’été 2024.

Q: Est-ce que la facture de développement de 300 millions $ pour ces produits tient toujours la route malgré l’inflation?

R: Jusqu’ici, ça tient la route.

Q: BRP a ouvert, le mois dernier en France, son premier centre de design à l’extérieur du Québec. Presque tous vos véhicules sont assemblés au Mexique. Est-ce que le cœur de BRP est encore au Québec?

R: Le siège social est ici. Si on recule de quelques années, on était de 2500 à 3000 personnes à Valcourt. Maintenant, on est 4000 personnes entre Valcourt, Sherbrooke et Montréal. L’année passée, on a acheté Mégatech à Shawinigan, où on a 500 employés. Mais au-delà de ça, le centre nerveux au niveau du design et de la R&D – et même du génie manufacturier – est ici au Québec. On a des racines très fortes ici et ça continue.

Q: Comment BRP a-t-elle pu payer des travailleurs mexicains quatre fois moins que des Québécois dans ses installations de Valcourt, comme l’a révélé Radio-Canada l’an dernier?

R: Non, non. Ils étaient payés au même salaire que les Québécois pour le même travail. On est encore en discussion avec la CNESST. On a fait venir des employés mexicains, ça ne s’était jamais fait avant. On est convaincus qu’on a fait les bonnes choses. Je ne veux pas en parler davantage tant qu’on n’a pas conclu avec la CNESST. Le dossier avance et ça devrait aboutir bientôt.

Q: Est-ce que cette affaire a été un coup dur pour BRP?

R: C’est sûr qu’on n’a pas aimé ça. On n’était pas d’accord avec ce qui a été dit. On va expliquer notre point de vue quand la CNESST aura terminé son enquête.

Q: Est-ce que les Russes peuvent encore se procurer vos produits par des canaux officieux malgré les sanctions occidentales?

R: On s’est complètement retirés de la Russie. On n’a pas de chiffres précis là-dessus, mais c’est certain que si un Russe veut vraiment acheter une motoneige ou une motomarine, il peut en trouver ailleurs dans le monde. Par contre, il n’y a pas de grandes quantités qui s’en vont en Russie. Sinon, on le verrait par les enregistrements de garantie des produits.

Q: Avez-vous réussi à faire la lumière sur les allégations selon lesquelles des moteurs fabriqués par BRP en Autriche se sont retrouvés dans des drones iraniens qui ont attaqué l’Ukraine?

R: On a des politiques très claires à l’effet qu’on ne vend pas de moteurs pour des applications militaires. On suit ça de façon très serrée – encore plus maintenant. On vend à des distributeurs et à des constructeurs d’avions. La difficulté dans ce dossier-là, c’est qu’un drone, ça coûte quelques millions de dollars et un moteur Rotax, ça peut coûter 25 000 $. Il y a des entreprises qui peuvent acheter un avion complet pour utiliser le moteur, ce qui fait que c’est difficile pour nous à gérer. Mais on fait du mieux qu’on peut pour surveiller ce qui se passe dans ce domaine-là.

Le contenu de l’entretien a été condensé pour des raisons d’espace et de lisibilité.