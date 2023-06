20 recettes pour éviter une crise cardiaque

Pour une bonne santé cardiaque, la plupart des spécialistes s’entendent sur le fait que l’alimentation méditerranéenne est celle à privilégier.

En plus, elle est assez facile à intégrer dans notre mode de vie nord-américain ! Mais l’alimentation méditerranéenne, en gros, qu’est-ce que c’est ? « Il faut manger ce qui pousse, ce qui nage et ce qui vole, et éviter ce qui marche à quatre pattes », préconise Dr Paul Poirier, cardiologue et professeur titulaire à la Faculté de pharmacie à l’Université Laval :

· Une abondance de fruits et de légumes frais

· Davantage de produits céréaliers à grains entiers

· De la volaille

· Des œufs

· Des poissons et fruits de mer

· Peu de viandes rouges maigres

· Des légumineuses, des noix et des graines

· Des produits laitiers maigres

· De l’huile d’olive

· Peu d’aliments sucrés

Voici 20 recettes savoureuses (approuvées par une nutritionniste en cardiologie !) à manger sans modération !