«C’est pratiquement une crise»: des agriculteurs en mode alerte à cause du manque de précipitations

La vague de chaleur record met la pression sur les agriculteurs qui sont sur un intense qui-vive intense et qui s’activent à sauver leurs récoltes du manque de précipitations.

«C’est pratiquement une crise, il faut irriguer 24 heures par jour. C’est terrible, il a fait 36 degrés Celsius hier», déplore Gregg Edwards, propriétaire d’une bleuetière à Covey Hill en Montérégie.

Après une période de gel qui a détruit entre 5% et 40% des récoltes de certains vignerons du Québec, la chaleur se mêle maintenant de la partie. Le Journal s’est entretenu avec des dizaines d’agriculteurs et de maraîchers inquiets à travers la province. Les cultures situées dans l’est du Québec étaient les plus touchées par les sécheresses.

«Les prochaines heures sont critiques, j’étais en Montérégie aujourd’hui et les gens mettent des systèmes d’irrigation, puis ça arrose, ça arrose, ça arrose. Il faut de la pluie là!», déplore Patrice Léger Bourgouin, directeur général de l’Association des producteurs maraîchers du Québec.

Hugo Bourdelais, de la Ferme Bourdelais dans Lanoraie a perdu 300 plants de raisins à cause du gel. Il met actuellement tout en place pour protéger ses framboises, ses camerises et ses bleuets de la période de sécheresse.

«C’est stressant, malgré nos efforts les plants peuvent subir un “stress hydrique” [manquer d’eau]. On revient d’une période de gel et là on doit irriguer contre la chaleur», explique l’agriculteur de 37 ans.

Le mois de juin est une période critique pour les cultures. Lorsque les semences sont en terre, elles doivent constamment être arrosées pour qu’une germination puisse se produire.

«Quand tu additionnes les sécheresses avec la chaleur ça crée un très gros stress hydrique qui peut nuire la croissance des graines [...] on parle ici d’impacts sur les récoltes», mentionne Pierre-Antoine Gilbert enseignant et coordonnateur du programme d’agriculture du Cégep de Victoriaville.

Le maraîcher a donné comme exemple que pour 1000 graines de carottes plantées, si 50% des graines ne germent pas, c’est la moitié de la récolte qui sera compromise.

Contrôler la situation

Une application qui renseigne sur le niveau d’humidité du sol, ou encore des systèmes par aspersion qui arrosent constamment des semences ou des plants. Malgré toutes ces technologies en place, les changements de température sont difficiles à contrôler.

«On ne peut pas contrôler mère Nature [...] on voit beaucoup de gens heureux que l’été soit arrivé, que les terrasses soient ouvertes, mais nous on ne voit pas ça de la même manière», ajoute Hugo Bourdelais.

«C’est le printemps le plus difficile depuis 2008 pour moi [...] si la pluie arrive dans les prochains jours ça ira, mais c’est anormal autant de chaleur en début juin», souligne Gregg Edwards. Le cultivateur de la Montérégie se dit préoccupé par la météo.

Au grand soulagement de plusieurs agriculteurs, de la pluie est prévue dans de nombreux secteurs du Québec pour mardi. Des températures autour de 20 et de 22 degrés, dans les normales de saison, sont attendues dès la fin de semaine.

«Ce sera aussi nuageux, donc les températures seront plus confortables [...] mais la seconde partie de juin s’annonce au-dessus des normales de saison», explique Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.