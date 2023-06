Monastère du Bon-Pasteur: des sinistrés ont été cambriolés

Après avoir vu leur vie partir en fumée lors de l’incendie du Monastère du Bon-Pasteur, plusieurs membres de la coopérative qui y logeaient se sont fait cambrioler les quelques biens qui leur restaient.

«On est en colère. On a été cambriolé, même si je ne sais pas trop ce qu’ils ont volé [vu l’état des appartements]», enrage Pascale Huberty, qui vivait au 5e étage de l’immeuble qui a été dévasté par le feu la semaine dernière.

Les flammes se sont emparées pendant plus de 24 heures du Monastère du Bon-Pasteur, un bâtiment patrimonial situé sur la rue Sherbrooke Est. Si la Chapelle était particulièrement connue pour sa salle de concert, elle hébergeait aussi la coopérative d’habitation Sourire à la vie depuis 1984, soit presque 40 ans.

«On n’a rien eu le temps de prendre et de toute façon, on était tous sûrs qu’on allait pouvoir rentrer chez nous au bout de quelques heures», explique Amélie Escobar, qui vivait au 3e étage de la coop depuis presque deux ans avec ses deux enfants.

Clara Loiseau

Comme elle, plusieurs membres ont constaté que des biens manquaient lorsqu’ils sont retournés dans leurs appartements pour récupérer les quelques affaires qui auraient pu être épargnées du feu ou de l’eau utilisée pour éteindre le brasier.

«Des gens se sont introduits chez nous et j’ai vu qu’on m’avait volé des bijoux», explique Mme Escobar qui pense aller porter plainte à la police.

Pour les résidents, c’est un deuxième coup.

Pour certains de ses voisins, ce sont des outils ou de l’argent qui ont disparu.

« C’est difficile de se rendre compte de ce qui a disparu encore, on ne peut pas vraiment faire d’inventaire, mais on a retrouvé des affaires de certains voisins dans d’autres appartements, ce qui montre que des gens ont fait des va-et-vient », constate Mme Escobar.

Pour Pascale Huberty, la nouvelle a fait l’effet d’une douche froide.

«Les assurances disaient qu’elles allaient surveiller tout et on apprend finalement que des gens rentrent comme ça chez nous et nous vole», déplore Mme Huberty.