Coupe Memorial: les Remparts prêts pour la dernière bataille

KAMLOOPS | Pour les Remparts, c’était le 1er juin 2022. Pour les Thunderbirds, eux, c’était 12 jours plus tard, mais le sentiment était le même: celui d’un vide immense causé par une défaite qui signifiait que leur objectif ultime ne serait pas atteint.

Les Diables rouges ont parlé toute la saison de ce revers crève-cœur en demi-finale face aux Cataractes de Shawinigan et de la motivation qu’elle leur conférait. Ce désir de ne pas revivre ce sentiment de vide.

À l’autre bout du continent, à Seattle, c’était la même chose. L’équipe n’était qu’à deux victoires d’une participation au tournoi de la Coupe Memorial la saison dernière, mais elle s’était inclinée en six parties face aux Oil Kings d’Edmonton.

C’est dimanche que ces deux équipes auront l’occasion de finir le travail entamé il y a un an.

«Ce qu’on a vécu l’an dernier a été une source de motivation toute la saison et c’en est une encore aujourd’hui. La mission de notre groupe, c’est qu’on devait gagner notre ligue pour être où on est aujourd’hui mais, le but ultime, c’était de gagner le tout dernier match», résumait Patrick Roy samedi.

Ce but ultime habite Roy depuis le début de la saison et c’est tout ce qui occupe son esprit en ce moment. Les Remparts ont tenu leur dernière séance d’entraînement samedi, ce qui pourrait fort bien être la dernière aussi qu’il dirigeait comme entraîneur-chef des Remparts.

Mais ça, il y pensera plus tard.

«Je n’ai pas le temps de penser à ça. On a commencé quelque chose il y a cinq ans et on est rendu là. On aurait souhaité en gagner deux de suite et, malheureusement, on sait ce qui est arrivé l’an dernier. Là, on est au dernier match de la saison et je peux te dire que Jacques Tanguay et moi, on aimerait bien mettre la main sur ce trophée.»

Un feu qui brûle autant chez les Thunderbirds

Dans le camp adverse, c’est la même chose. Les Thunderbirds ont établi, dès le début de la saison, les bases de ce qu’ils voulaient accomplir.

«Nous étions à deux victoires de gagner, donc il ne manquait que 12,5% du travail à accomplir, mentionne l’attaquant de Seattle et espoir du Canadien de Montréal, Jared Davidson. Ç’a été une défaite qui nous a brisé le cœur et on est arrivé cette année avec l’intention de gagner et de s’améliorer 12,5% plus à chaque jour. On était si prêt l’an dernier et on ne veut pas revivre ce sentiment de vide.»

Pour l’entraîneur-chef Matt O’Dette, ce feu et ce désir de ne plus revivre l’amertume d’une défaite aussi crève-cœur brûlent encore à l’interne.

«L’an dernier, les gens ne s’attendaient peut-être pas à ce qu’on se rende aussi loin qu’on l’a fait. Par contre, ça ne change rien au fait qu’on a vécu un vide quand on a perdu. Cette année, on veut finir le travail. On a eu une cible dans le dos toute l’année et c’était satisfaisant de gagner le championnat de notre ligue, mais ce le serait encore plus de remporter la Coupe Memorial.»

Les Remparts, la meilleure équipe

Pour remporter la Coupe Memorial, les Thunderbirds devront vaincre la seule équipe qu’ils n’ont pas réussi à battre lors du tournoi à la ronde: les Remparts.

«Pour gagner un championnat, on va devoir les battre. C’est ça la réalité. Ils sont en finale et pour gagner, tu dois battre les meilleurs. Pour l’instant, ils ont été la meilleure équipe du tournoi. Pour ramener le trophée, c’est l’équipe qu’on doit vaincre.»