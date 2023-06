Des résidents de Sept-Îles sur le pied d'alerte face à une potentielle évacuation, mais pas de raison de paniquer

SEPT-ÎLES | Les résidents d’un secteur de la ville de Sept-Îles qui pourrait être évacué prochainement sont sur le pied d’alerte devant les feux de forêt qui continuent de faire rage, mais le calme demeure chez la plupart d’entre eux.

«Nos valises sont prêtes avec les choses les plus importantes [dont] des photos», lance sans inquiétude Rémi Gagnon, qui nous a accueillis avec sa chienne, Étincelle. Il y a des drames plus grands que ça dans la vie. S’il arrive quelque chose [...] on a des assurances.»

M. Gagnon habite dans le secteur de Sainte-Famille. Ses résidents ont été prévenus qu’ils pourraient être les prochains à devoir quitter leur logis.

Cette préalerte a été réitérée par le maire Steeve Beaupré en point de presse à l’hôtel de ville samedi matin.

Les secteurs des Plages, de Moisie et du lac Daigle ont déjà été évacués hier, forçant quelque 5000 personnes à se relocaliser.

Selon le site de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), le brasier 172 serait toujours hors de contrôle, et 33 412,2 hectares auraient été ravagés. Les autorités indiquaient vendredi que l’incendie progressait à une vitesse moindre que le scénario envisagé.

Quant au feu 215, au nord du lac Daigle, la SOPFEU considérait qu’il était hors de contrôle, ayant touché 957 hectares.

Pas de panique

Si aucune colonne de fumée n’est perceptible depuis le secteur de Sainte-Famille, plusieurs ménages sont prêts à se reloger temporairement.

Chez les Septiliens rencontrés par Le Journal, une certaine fébrilité est palpable. Or, pas question de paniquer pour le moment.

«On n’a pas l’intention de partir vraiment, mais si jamais il y a de quoi, on a des amis plus loin à Baie-Trinité», mentionne Guillaume Monger, dont la roulotte est stationnée à côté de sa résidence.

Laurent Lavoie / JdeM

«On se prépare tranquillement au cas, mais on n’est pas plus nerveux que ça, ajoute Mathieu Lacroix, un autre voisin. Les valises ne sont pas prêtes.»

Il ajoute cependant que certains ont déjà pris la route par précaution.

Rassurer

Le maire Beaupré a tenu à se faire rassurant en point de presse.

Il a affirmé qu’aucune évacuation n’était prévue aujourd’hui. «Le statu quo demeure pour le secteur Sainte-Famille», a-t-il déclaré.

La Sûreté du Québec reste pendant ce temps bien présente. Le Journal a constaté que plusieurs véhicules sillonnaient les rues samedi matin.

Laurent Lavoie / JdeM

Pour l’heure, on peine à discerner la couleur d’une flamme depuis la ville. Outre certains nuages – dont on ignore s’ils proviennent des incendies –, le ciel est globalement intact. Une odeur de fumée est cependant palpable dans l’air.