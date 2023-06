Feux de forêt: plusieurs secteurs de Val-d’Or évacués d’urgence

La Ville de Val-d’Or a demandé aux citoyens de plusieurs secteurs situés en périphérie du centre-ville vers l’est d’évacuer «sur-le-champ» en raison de feux de forêt qui sont hors de contrôle.

La Ville a déclaré l’état d’urgence au courant de la soirée de samedi, selon ce qu’on peut lire dans un communiqué de presse. Les secteurs de Louvicourt, du lac Wyeth, du lac Gueguen, du lac Matchi-Manitou et du lac Villebon sont les endroits ciblés par l’ordre d’évacuation.

L’administration municipale mentionne que « la mauvaise qualité de l’air » et les incendies que la SOPFEU classifie comme « hors contrôle » ont motivé cette décision préventive.

Photos fournies par Réal Bérubé

«En raison des dangers existants, les personnes se trouvant dans les secteurs mentionnés doivent obligatoirement évacuer les lieux à compter de 19 h, et ce, pour une période indéterminée. [...] Les résidents doivent quitter leur domicile et se diriger vers le 119, rue Self (centre multisport Fournier) en suivant la route 117», explique la Ville de Val-d’Or sur ses réseaux sociaux.

Pas de danger au centre-ville

D’après la SOPFEU, « le territoire urbain de Val-d’Or n’est pas menacé » par les brasiers environnants. La Ville demande toutefois aux citoyens de suivre les mesures préventives émises par la santé publique par rapport à la qualité de l’air.

Selon ce qu’a pu constater Le Journal, le ciel du centre-ville a de plus en plus pris une teinte orangée tout au long de la soirée. La fumée et son odeur ont également été transportées par le vent.

Fermeture de la route 113

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec a annoncé la fermeture pour une durée indéterminée d’un segment d’environ 200 km sur la route 113 entre la communauté de Waswanipi et la ville de Senneterre au courant de la journée de samedi.

Cette fermeture causée par un important incendie en bordure de la route près de Lebel-sur-Quévillon rend donc impossible le transit entre l’Abitibi et le Lac-Saint-Jean par le nord.

Les usagers de la route devront revoir leur itinéraire et utiliser les routes régionales du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et de l’Abitibi-Témiscamingue comme chemin de détour jusqu’à nouvel ordre.