Grave accident à Saint-Jérôme: une femme perd la vie

Une femme a perdu la vie samedi matin après que son véhicule a fait une violente embardée à Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

L’accident s’est produit peu avant 5h sur l’autoroute 15 en direction nord à la hauteur de Saint-Jérôme.

«Selon les premières informations, la conductrice aurait perdu la maîtrise de son véhicule avant de faire un ou plusieurs tonneaux et de terminer sa course dans le terre-plein central», a indiqué Catherine Bernard, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

La conductrice, âgée de 34 ans, aurait été éjectée à l’extérieur du véhicule. Ayant subi de graves blessures, elle a été transportée à l’hôpital, où elle a succombé à ses blessures.

Un policier formé en enquête collision a été dépêché sur place afin d’analyser la scène et de comprendre les causes et circonstances entourant cet accident.