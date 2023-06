Le monde très inquiétant qu'on se prépare si on ne fait rien

C’est croire au pays des licornes que d’imaginer qu’on peut continuer de vivre comme si de rien n’était malgré les crises environnementales qui se multiplient.

Les conséquences sociales et économiques de notre inaction climatique se font déjà sentir. Parlez-en aux dizaines de milliers de personnes qui ont dû être évacuées à cause des feux de forêt, ou aux compagnies d’assurance qui sont en train de revoir leurs polices.

Brasiers

D’ouest en est, plus de 27 000 km2 ont déjà brûlé, alors que l’été n’est pas officiellement commencé. C’est l’équivalent de la superficie totale d’un pays comme Haïti.

« Tu penses que ça n’arrive qu’aux autres, jusqu’à tant que ce soit ta maison qui brûle », disait un résident évacué près d’Halifax.

Des feux de forêt, il y en a toujours eu, diront certains. C’est vrai, mais il est indéniable qu’ils sont beaucoup plus fréquents et plus intenses à cause des extrêmes climatiques. Ils arrivent aussi beaucoup plus tôt dans la saison.

Déplacement de population

Sur tous les continents, il y a déjà des millions de réfugiés. Ils ont dû quitter leur communauté à cause de sécheresses, d’inondations ou de conflits sociopolitiques exacerbés par la crise climatique.

Les populations les plus touchées émettent pourtant peu de GES. L’injustice est aussi climatique.

Le mirage technologique

Légitimer l’inaction politique en prétendant que de nouvelles technologies vont miraculeusement permettre d’éviter le pire sans s’attaquer aux causes de la crise environnementale relève de la pensée magique.

Depuis les années 1970, des chercheurs et des entrepreneurs travaillent fort dans différents secteurs technologiques, mais rien de miraculeux n’a encore été trouvé.

À la lumière des connaissances dont on dispose, il est absolument irresponsable de mettre tous nos œufs dans ce panier-là.

Certes, il y a eu de grands progrès technologiques en faveur de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de la rénovation et de la construction écologique de même que de l’économie circulaire, de l’agroécologie et de la phytoremédiation.

Mais malheureusement, ces solutions ne sont pas parvenues à prendre la place qu’elles devraient pour protéger la vie sur Terre telle qu’on la connaît.

Pourquoi ?

Principalement parce que des changements systémiques sont nécessaires pour les implémenter à grande échelle. Pour ça, il faudrait une vraie volonté politique.

Notre système économique est régulé par des politiques publiques qui fonctionnent sur le court terme en permettant l’externalisation des coûts environnementaux et sociaux.

Ainsi, les règles du jeu actuelles permettent à des entreprises de faire beaucoup d’argent en polluant aujourd’hui sans en assumer le prix, qui sera payé par toute la société dans quelques années.

Si on appliquait sérieusement le principe de pollueur-payeur, les choix les plus écologiques seraient aussi les plus économiques. Il deviendrait beaucoup plus logique de faire des choix qui mènent à une plus grande sobriété énergétique et matérielle et à la conservation de nos milieux naturels.

S’engager collectivement dans une transition juste et écologique n’a rien à voir avec la mise sous tutelle de l’humanité. Bien au contraire ! C’est ce qui protégera nos libertés, actuellement menacées par les conséquences sociales et économiques de la crise climatique.