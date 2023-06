Les Golden Knights inspirés par la bande des six

LAS VEGAS | Les Panthers ont eu beau s’amener dans la ville du vice avec 10 jours de repos et une séquence de huit victoires de suite sur la route, ils ont trouvé chaussure à leur pied.

Menés par plusieurs des membres originaux de leur concession, les Golden Knights ont habilement percé le mystère Sergei Bobrovsky en route vers un gain de 5 à 2, samedi soir, au T-Mobile Arena.

À l’instar de leur première présence en finale, en 2018, les preux chevaliers ont enlevé les honneurs de la première rencontre.

C’est Zach Whitecloud qui a inscrit le but qui allait faire la différence grâce à un tir de la ligne bleue qui a semblé surprendre le gardien des Panthers. C’était un juste retour des choses pour le défenseur des Golden Knights.

En fin de deuxième période, il avait joué de malchance lorsque la frappe d’Anthony Duclair a dévié sur lui avant de déjouer Adin Hill.

Jonathan Marchessault a eu un grand mot à dire dans cette victoire. Incapable de toucher la cible lors de la ronde ultime face aux Capitals de Washington en 2018, il a inscrit le premier but des locaux hier. Une réplique à celui qu’Eric Staal avait inscrit en infériorité numérique.

«On sait qu’on est une bonne équipe. On a beaucoup de confiance. Pour le deuxième match, on gardera le même plan. Ça fait du bien de gagner un premier match, mais on a encore bien du travail», a déclaré Marchessault.

Un seul objectif

Blanchi dans les sept premières rencontres des présentes séries éliminatoires, Marchessault a maintenant inscrit 10 buts à ses 11 derniers matchs. La fierté de Cap-Rouge s’est également assuré de répliquer coup pour coup à ses adversaires, refusant de s’en laisser imposer devant Matthew Tkachuk et Mark Stone.

Shea Theodore et Reilly Smith, deux autres membres de la formation originale, ont également touché la cible. L’autre filet a été l’œuvre de Mark Stone.

«Ces gars sont les leaders de cette organisation depuis le premier jour. Ils n’ont qu’un objectif en tête et c’est de gagner. Ils sont tellement compétitifs, Marchy [Marchessault] le premier», a déclaré Stone, à propos de ses trois coéquipiers.

Hill se défend

Si les autres affrontements sont à l’image de ce premier match, on devrait avoir droit à une finale endiablée.

On peut comprendre l’ambiance qui régnait à l’intérieur de l’amphithéâtre. Les 18 000 spectateurs déjà habituellement bruyants ont eu droit à tout un spectacle.

Des buts, des arrêts spectaculaires, des mises en échec, du rififi après le sifflet. Même Adin Hill s’en est donné à cœur joie dans cet aspect du jeu.

Furieux d’avoir été bousculé par Tkachuk et Nick Cousins, le gardien a répliqué. Ce qui a provoqué une escarmouche impliquant tous les joueurs sur la patinoire. Même Bobrovsky s’est avancé de quelques pas au cas où il aurait à intervenir.

«Si vous êtes pour venir dans mon demi-cercle et me pousser, je vais assurément me défendre. Je ne ferai rien de trop fou, mais je vais me tenir debout», a averti le gardien des Golden Knights.

L’arrêt du match

Devant son filet, Hill n’a pas que dirigé la circulation. Il a démontré qu’il ne souffrait d’aucun complexe devant un Bobrovsky impérial face aux Hurricanes.

L’arrêt qu’il a réservé à Cousins en étirant son bâton en désespoir de cause au début du deuxième engagement a possiblement changé l’allure de la rencontre.

En faisant bouger les cordages sur cette séquence, l’ancien attaquant du Canadien aurait redonné les devants aux Panthers.

«C’est un point tournant de la rencontre, a reconnu Bruce Cassidy après le match. On a besoin de ces arrêts au bon moment. Surtout dans un match comme ce soir où on n’a pas été si bon devant lui.»

Les Panthers tenteront de créer l’égalité dans cette série lundi soir. D’ailleurs, Paul Maurice a soutenu qu’il n’y avait pas lieu de paniquer.

«J’inviterais tout le monde à respirer par le nez», a indiqué l’entraîneur des Panthers, rappelant que son équipe avait également perdu le premier match face aux Bruins.