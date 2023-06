Les trois (grands) bordeaux du samedi soir

Voici trois jolis flacons bordelais, le classicisme à son meilleur pour passer un bon samedi soir. Il ne vous reste qu’à sortir les viandes nobles à griller et à profiter !

Buvez moins. Buvez mieux

Château Montlabert 2019 Saint-Emilion Grand Cru

72,25 $ - Code SAQ 14742144 – 14 %

Si vous souhaitez impressionner la galerie à la fête des Pères le 18 juin prochain, voici votre chance! Avec sa dominante de merlot (77%) complété par le cabernet franc, il affiche un élevage ambitieux : notes de boîte à cigare, de chêne grillé, de cassis mûr, de prune avec en arrière-plan, des notes de viande sanguine. Riche, ample, velouté tout en montant des tanins charpentés, le vin laisse une finale savoureuse où s’entremêlent des notes de cèdre et cacao. Cher, mais aguicheur.

★★★ 1⁄2 $$$$$

Esprit de Gloria 2018, Saint-Julien

48,50 $ - Code SAQ 15136277 – 13,5 %

Énormément de plaisir avec ce second vin du Château Gloria. Un assemblage classique de la Rive gauche avec le cabernet-sauvignon qui domine (57%) puis le merlot et le petit verdot qui complètent. Séduisant par ses notes fruitées de cassis, d’expresso et de vanille. Un saint-julien gourmand qui affiche une élégance certaine et bonne délicatesse de tanins typique de l’appellation. Bon dès maintenant et d’une grande buvabilité, il pourra s’assouplir sur les 3 ou 4 prochaines années.

★★★ 1⁄2 $$$$

Château Haut-Breton Larigaudière 2016, Margaux

42,25 $ - Code SAQ 732065 – 13,5 %

Sans dire que c’est le meilleur des trois, c’est de loin celui qui offre le meilleur rapport qualité/prix/plaisir. Un cru bourgeois qui tire le meilleur de ce grand millésime qu’est 2016 tout en rendant parfaitement l’élégance du style margalais. Un bouquet qui évoque déjà un registre secondaire de cuir, d’humus et de champignon de Paris avec en arrière-plan un fruité mûr et un très joli boisé. En bouche la matière est satinée, tout en volume avec une structure tannique encore serrée (85% de cabernet-sauvignon), beaucoup de fraîcheur et une belle longueur. Superbe dès maintenant tout en sachant qu’il pourra continuer à évoluer favorablement au cours de dix prochaines années.

★★★★ $$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.