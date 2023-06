Roland-Garros: l’ancienne Bianca Andreescu aurait brisé sa raquette

PARIS | Même si rien n’a fonctionné à Roland-Garros pour Bianca Andreescu, samedi, elle n’a pas piqué de crise et elle ne s’est pas laissée envahir par des pensées négatives.

«Il y a quelques années, je me serais enfermée dans une pièce pendant des heures, sans parler à personne. J’aurais peut-être brisé ma raquette, mais ça n’arrive plus!» a assuré l’Ontarienne de 22 ans après avoir encaissé un cuisant revers en deux manches identiques de 6-1 face à l’Ukrainienne Lesia Tsurenko.

«Après une défaite, je suis maintenant meilleure pour me dire que ce n’est pas la fin du monde, que c’est normal, que ça arrive et c’est ça le sport», a-t-elle ajouté.

Son adversaire au troisième tour n’a même pas eu besoin d’être extraordinaire pour l’emporter.

Une question de centimètres

Bianca s’est tirée dans le pied en commettant pas moins de 22 fautes directes en à peine une heure de jeu. Ce n’est pas compliqué, pratiquement toutes ses frappes étaient hors jeu ou ont atterri dans le filet.

«Ce n’est jamais amusant de perdre, mais perdre de cette manière, c’est encore plus enrageant», a mentionné Andreescu, qui était tout de même décontractée devant les journalistes.

Le dernier espoir canadien en simple à ce deuxième Grand Chelem de la saison a aussi connu de la difficulté au service, ne remportant qu’un jeu lorsqu’elle avait les balles en main.

«Tsurenko a très bien joué. Mais je sais que je n’étais même pas proche d’être à mon mieux. Je ne pense pas que le pointage est à l’image du match. Il y a eu des jeux serrés, mais je n’ai pas été capable de fermer les livres», a analysé Andreescu.

«Mes frappes étaient juste un peu trop profondes, tout comme mon service. On parle de quelques centimètres ici et là.»

Deux mondes de différence

Cette performance ne ressemblait en rien à celles de la Bianca que les Français avaient vue en action lors des deux premiers tours: combattante face à la 18e tête de série, la Bélarussienne Victoria Azarenka, et expéditive contre l’Américaine Emma Navarro. Même si elle a la réputation de pouvoir effectuer des remontées, samedi, il n’y avait aucun retour possible pour la championne des Internationaux des États-Unis de 2019.

Bianca a bien entamé la deuxième manche en enlevant le service de Tsurenko, mais celle-ci lui a joué le même tour au jeu suivant. C’en était fait pour Andreescu.

Elle a souvent été prise à contrepied, elle a été imprécise et ses balles manquaient de mordant.

Au bout du compte, «Bibi» n’a réussi que six coups gagnants, contre 20 pour sa rivale de 33 ans.

«C’est difficile d’accepter la défaite après avoir connu deux bons matchs avant. Je me sentais pourtant bien avant la rencontre d’aujourd’hui. C’était une mauvaise journée pour moi et une bonne pour elle», a philosophé la Canadienne.

Pas d’atmosphère

D’ailleurs, il manquait d’ambiance sur le Simonne-Mathieu en ce début de soirée parisienne. Ce qui n’a pas dû aider la 42e joueuse mondiale, qui carbure normalement aux applaudissements. Pas une seule fois elle n’a interagi avec la foule, preuve qu’elle n’était pas dans son assiette.

«Le match n’a jamais levé, alors la foule n’a jamais été dedans non plus, a-t-elle dit. Ça n’aide pas quand on est incapable de trouver son rythme... le public n’a plus trouvé son rythme.»

Andreescu a ainsi enregistré une troisième défaite face à la 66e raquette de la WTA. Toutefois, elle avait abandonné sur blessures lors des deux premiers affrontements, à la Coupe Fed de 2018 et en Thaïlande, en février dernier.

«J’ai l’impression que mon style de jeu lui convient, spécialement quand mes balles ne rentrent pas comme je le souhaiterais. [...] Je pensais que j’avais une bonne stratégie, mais je vais devoir la revoir la prochaine fois que je vais l’affronter!» a reconnu Bianca.

En double mixte

Tsurenko a donc obtenu sa place en huitièmes de finale, où elle fera face à la favorite et championne en titre, la Polonaise Iga Swiatek.

Cette dernière n’a d’ailleurs pas chômé en envoyant aux douches la Chinoise Xinyu Wang, 80e, après 51 minutes et grâce à une performance parfaite de 6-0 et 6-0.

Pour sa part, Andreescu poursuivra son séjour à Paris en disputant un match de deuxième en double mixte, dimanche, en compagnie du Néo-Zélandais Michael Venus. Ils joueront contre l’Américaine Bethanie Mattek-Sands et le Croate Mate Pavic.