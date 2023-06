Senneterre se «vire sur un 10 cents» pour aider sa voisine

La Ville de Senneterre a dû mettre sur pied un système pour accueillir plus de 2000 résidents évacués de Lebel-sur-Quévillon en moins d’une heure trente. Des employés et des bénévoles ont travaillé d’arrache-pied pendant toute la nuit après que la situation eut dégénéré à une vitesse folle chez leurs voisins du nord.

«C’était un choc, parce que, vers 15h30, on nous parlait d’une évacuation possible samedi matin, avoue la mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat. Tout a changé en une heure et demie et à 17h ils annonçaient officiellement l’évacuation d’urgence.»

Code rouge

Lors de la première mention de mesures d’urgence par son homologue de Lebel-sur-Quévillon, la mairesse Pelchat confie qu’une petite équipe «analysait la situation» sans trop se presser.

«Finalement, ç’a été une tout autre chose. On a dû mettre tous nos effectifs sur le terrain pour s’assurer que ces gens-là qui allaient arriver très très rapidement vu la distance entre les deux municipalités soient accueillis de la meilleure des manières pour assurer la sécurité de tous.»

La Ville a pu compter sur l’appui de la Croix-Rouge pour mettre sur pied un centre d’hébergement digne de ce nom à la polyvalente La Concorde. L’aréna local a été choisi comme point de rassemblement en raison de la capacité d’accueil de son stationnement.

Encore samedi matin, au passage du Journal, une dizaine d’employés étaient scotchés à leurs téléphones pour s’assurer que tous les résidents de Lebel-sur-Quévillon s’étaient rendus au point de contrôle sains et saufs.

Route interminable

Les premiers convois de véhicules ont débarqué en ville à partir de 19h, après un trajet un peu plus long qu’à l’habitude. Ceux qui sont partis plus tard n’ont pas eu la même chance.

«On a attendu les gens dehors jusqu’à 2h du matin. Il y en a qui ont mis trois heures pour faire la route, tellement la fumée était épaisse dans la soirée. Ça se suivait à la queue leu leu tout le long entre 50 et 60 km/h.»

Sur le pied d’alerte

Alors que la fumée dense faisait son retour au centre-ville de Senneterre, les autorités municipales croisent les doigts. Vers 13h samedi, la ville n’était pas menacée par les feux de forêt qui font rage dans les alentours.

«Ça va dépendre des vents, on est un peu à la merci de tout ça. On va souhaiter que ce soit sur le bon côté pour nous», conclut la mairesse.

Quelques heures plus tard, la Ville de Senneterre a mis en place des mesures de confinement parce qu’un important panache de fumée va déferler sur la ville dans les prochaines heures. La levée des mesures est prévue pour dimanche matin.