Surpris par la marée en pleine séance de pêche: quatre enfants retrouvés morts en Côte-Nord

Quatre enfants qui étaient partis pêcher à Portneuf-sur-Mer, en Côte-Nord, sont morts samedi matin sur le bord de la berge. Un homme dans la trentaine manquerait toujours à l’appel.

La Sûreté du Québec (SQ) a reçu un appel concernant un groupe de personnes qui manquaient à l’appel vers 2h00. Selon nos informations, il s'agirait de deux familles de la région et de quelques amis.

«Selon les premières informations, un groupe de personnes [11] pêchaient le capelan sur le bord de la mer [à pied] lorsqu’ils se seraient fait prendre par la marée», a précisé le corps policier dans un communiqué.

Six personnes ont pu être secourues à temps.

Ce n’est que vers 6h00 que les quatre enfants ont été retrouvés inanimés. Ils ont été transportés au CLSC de la région, où leurs décès ont été constatés. Selon nos informations, les quatre victimes étaient de jeunes adolescents provenant de deux familles.

Un homme dans la trentaine, qui manquait toujours à l'appel, a été repêché samedi soir par les plongeurs de la Sûreté du Québec. Son décès a été confirmé à l'hôpital.

Une équipe de plongeurs ainsi que des membres des Forces armées canadiennes ont été appelés sur place pour procéder aux recherches. Des enquêteurs de la SQ ont également été dépêchés afin de comprendre les causes et circonstances entourant cet événement.

Il s’agit actuellement de la saison de la pêche au capelan dans la région. La nuit, les poissons se mettent à rouler sur la berge, et il est possible de les attraper à l’aide d’un filet ou parfois même à mains nues.

Onde de choc

La nouvelle de cette tragédie a rapidement créé une onde de choc dans la petite communauté située sur la Haute-Côte-Nord.

«Je suis bouleversé par le drame survenu à Portneuf-sur-Mer. Je suis de tout cœur avec les proches des victimes et avec la communauté», a écrit le député de René-Levesque, Yves Montigny, sur Twitter, tout en remerciant les équipes de recherches toujours à l’œuvre.

Je suis boulversé par le drame survenu à @PortneufSurMer. Je suis de tout cœur avec les proches des victimes et avec la communauté.



Je remercie les équipes de secouristes qui effectuent toujours des recherches. — Yves Montigny🛩️ (@yves_montigny) June 3, 2023

«Mes pensées les plus douces accompagnent les Portneuvois et la population de la Haute-Côte-Nord dans la tragédie qu’ils traversent. Mon cœur de mère est avec vous et toute mon équipe est disponible pour vous», a pour sa part indiqué la députée fédérale de Manicouagan, Marilène Gill.

Mes pensées les plus douces accompagnent les Portneuvois et la population de la Haute-Côte-Nord dans cette tragédie. Mon cœur de mère est avec vous et toute mon équipe est disponible.



Amour. @PortneufSurMer — Marilène Gill ⚜️ (@GillMarilene) June 3, 2023

«Tout notre soutien va aux familles à Portneuf-sur-Mer. Nous sommes de tout cœur avec vous», a mentionné la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, lors de point de presse sur les feux de forêt à Sept-Îles.

– Avec Louis Deschênes, Journal de Québec, et l’Agence QMI