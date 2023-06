AboNINAbles: belle (et monstrueuse) collaboration mère-fille!

Des monstres rigolos qui se créent et se changent à l’infini ; voilà une belle façon de rendre les créatures qui se cachent sous le lit des enfants moins terrifiantes ! Johanna Reynaud et sa fille Nina ont concocté un livre-jeu interactif tout-carton pour stimuler l’imagination.

Photo fournie par Johanna Reynaud

Johanna, premièrement, qu’est-ce qu’un AboNINAble ?

C’est un monstre qui a été créé par ma fille, Nina, et moi. Durant le confinement, on se cherchait des activités. Ma fille, qui avait cinq ans à l’époque, avait une fascination pour tout ce qui faisait peur. Je lui ai proposé de dessiner des monstres, avec le principe du cadavre exquis – dessiner une tête, replier le papier, dessiner le corps, replier, etc. À la fin, on découvre un personnage créé en collaboration. Comme je suis illustratrice, j’ai trouvé que c’était une bonne idée de prendre nos dessins et de les retravailler sur format digital. Ça a donné les AboNINAbles !

Qui sont ces monstres qu’on retrouve dans l’album ? Et c’est comment de savoir que vos amis découvriront vos propres monstres ?

On retrouve une dizaine de monstres, dans l’album, mais au total, on a dû en faire une cinquantaine. Ce sera une collection de livres.

Nina : Je me sens joyeuse, mais aussi un peu gênée que mes amis et les élèves de ma classe vont voir mon livre. Ça me gêne un peu que ma mère ait collé une photo de nous deux derrière le livre.

Johanna : (Rires)

C’est une façon, en quelque sorte, de rendre les monstres moins effrayants pour les tout-petits ?

Oui, et de développer la créativité à travers ça. Un exercice comme celui-ci, assez spontané, permet à l’enfant de réaliser qu’en quelques minutes, on peut créer un personnage de toutes pièces. Au niveau de la logique aussi, ce qui est intéressant, c’est qu’on doit comprendre qu’il faut laisser l’opportunité à la personne qui vient après de savoir où elle doit commencer son tracé.

Photo fournie par Johanna Reynaud

Qu’est-ce qui vous passionne le plus, dans ce projet ?

L’aspect collaboratif avec ma fille. Et pas seulement avec ma fille, car j’ai eu l’occasion de faire le jeu avec d’autres enfants. Je trouve que c’est très intéressant d’avoir un monstre qui est moitié élaboré, moitié naïf, au niveau du trait. J’ai toujours dessiné et j’essaie d’inculquer ça à ma fille. Le fait que ma fille puisse être témoin de ça et prendre le relais. Comme j’ai suivi les pas de ma mère, qui est artiste peintre !

S’il existait un monstre pour représenter à la fois Johanna et Nina, à quoi ressemblerait-il ?

Il aurait beaucoup de bras, parce qu’on aime faire toutes sortes de projets artistiques et autres. Il faudrait qu’il ait une machine aux pieds pour pouvoir rouler très vite... Un genre de skateboard à réaction ? Au niveau de la tête, il aurait une très grande bouche, parce que ça parle beaucoup chez nous, et des yeux tout le tour de la tête, pour observer !