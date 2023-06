Anthony Duclair: «des cochonneries, on va en voir beaucoup»

LAS VEGAS | Des coups de bâton après le sifflet, des mornifles lors des arrêts de jeu, des attaquants qui se bousculent sur le gardien: le premier match de la finale a donné l’impression que chaque équipe souhaitait marquer son territoire.

À ce petit jeu, on peut croire que les Panthers détiennent l’avantage. Au sein de leur groupe, il y a quelques individus qui ne se font pas prier pour picosser l’adversaire. Matthew Tkachuk et Radko Gudas sont pas mal les maîtres en la matière.

D’ailleurs, au terme de cette première rencontre, Jonathan Marchessault, dans le langage coloré qu’on lui connaît, ne s’est pas gêné pour décrier les intentions de ses adversaires.

«On jouera de sifflet à sifflet. On ne se fera pas mettre dans la marde avec la cochonnerie après les sifflets. C’était niaiseux», a déclaré l’attaquant des Golden Knights rappelant que ses coéquipiers et lui devaient faire gaffe de ne pas tomber dans le panneau.

Pietrangelo la cible

La mise en garde vaut la peine d’être partagée et entendue puisqu’Anthony Duclair a réitéré l’intention de son groupe d’entrer dans la tête des joueurs des Golden Knights.

«Comme Marchy a dit, des cochonneries, on va en voir beaucoup, a lancé Duclair. En finale, il y a beaucoup d’émotion. On verra.»

C’est donc dire qu’Alex Pietrangelo, souvent du côté receveur de ces petits coups pendant les arrêts de jeu, devra s’attendre à recevoir encore sa part de visite.

«J’ignore la raison pour laquelle on m’a ciblé», a indiqué le vétéran de 33 ans.

Mais le quart-arrière des Golden Knights en a vu d’autres. Il connaît la réalité de la ronde ultime, lui qui l’a atteinte lors de la conquête des Blues de St-Louis, en 2019.

«Je suis capable d’en prendre. Je suis déjà passé par là. Faire le dur et répliquer n’est pas toujours la bonne réaction à avoir», a-t-il indiqué.

Plus de jambes, moins de bâtons

Duclair a beau stipuler que ses coéquipiers et lui devront s’assurer de ne pas dépasser les limites et demeurer disciplinés, ils ne sont pas sans savoir que l’attaque massive de Vegas offre un rendement plutôt irrégulier (19,5%) depuis le début du tournoi printanier.

Dans ces circonstances, c’est moins gênant de se permettre certaines largesses.

«Il faudra quand même rester calme. On l’a vu hier [samedi] avec le but de Marchessault. Il faudra travailler plus avec nos jambes et moins avec notre bâton», a-t-il néanmoins soutenu.

Au-delà du risque de voir l’attaque massive des Knights connaître un soubresaut, il ne serait pas avantageux pour la troupe de Paul Maurice d’être privée d’éléments importants pendant plusieurs minutes durant le match.

Une réalité avec laquelle les Panthers ont dû composer lorsque Sam Bennett et Tkachuk ont écopé de punition de 10 minutes pour mauvaise conduite, alors que le pointage était de 4 à 2.

«Chercher à fatiguer nos défenseurs, ça fait partie de leur stratégie. On a été surpris de voir que c’était pratiquement après chaque sifflet, a raconté William Carrier. Mais on s’est dit qu’on devait rester disciplinés et tu vois, leurs deux meilleurs joueurs depuis le début des séries se sont fait sortir.»

Cette incartade survenue dans les derniers instants de la troisième période est pas mal venue sceller l’issue de cette première rencontre.