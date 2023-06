De nouvelles perspectives pour accéder au mieux-être

Se donner la chance d’être heureux dans la vie et de vivre en santé sont deux objectifs qui, pour la plupart d’entre nous, sont fondamentaux. Pourtant, si par moments la vie se rapproche de la perfection, nous sommes souvent bien loin de l’objectif. L’auteure, Natacha Calestrémé, propose dans son nouveau livre de se donner toutes les chances pour y arriver.

Celle qui s’est fait connaître avec ses livres à succès La clé de votre énergie et Trouver ma place revient cette fois en donnant la parole à des médecins, chercheurs, chirurgiens, cardiologues, psychiatres et psycho­thérapeutes afin de proposer à ses lecteurs des pistes de solutions se rapportant à la médecine tant conventionnelle que complémentaire. Une combinaison qui peut très certainement régler divers problèmes de santé.

À l’heure où des millions de personnes tentent de résoudre leurs problèmes de santé par de la médecine alternative, on se questionne sur l’idée de concilier les deux formes de médecine. C’est ce qu’elle nomme maintenant la médecine plurielle.

Se responsabiliser

Bien qu’une foule de traitements soient offerts, l’auteure souligne l’importance de se responsabiliser au lieu d’attendre que notre médecin nous guérisse ou trouve la solution à nos problèmes.

« Notre propre rôle est essentiel », explique-t-elle dans son livre.

Comme plusieurs maladies ont un lien avec nos émotions, on conviendra que personne d’autre que nous n’est en mesure de transformer nos émotions pour permettre une forme de guérison.

En fondant tous nos espoirs sur notre médecin ou notre thérapeute, on risque d’être déçu.

Elle va encore plus loin en expliquant les multiples possibilités du cerveau qui permettent une forme de guérison.

On commence en se questionnant sur la façon dont nous pouvons savoir que nous allons mieux. L’exercice fait travailler l’imagination qui peut générer de la dopamine et de la sérotonine, ces hormones qui favorisent le bien-être.

Plutôt intéressant.

La bienveillance au quotidien

Photo fournie par les éditions Le lotus et L’Éléphant

Certains livres sont plus apaisants que d’autres. C’est le cas du petit bouquin Tu vas prendre soin de toi, où l’on propose 180 idées pour décompresser et se diriger vers le bonheur en faisant preuve de bienveillance envers soi. On y souligne l’importance de se respecter intérieurement et de prendre soin de ceux qui comptent dans notre vie. On nous rappelle de ne laisser personne nous humilier, nous rabaisser, nous manipuler ou encore nous manquer de respect. Il faut de plus éviter à tout prix de s’empoisonner la vie pour des choses qui n’en valent pas la peine.

Ainsi, on souhaite, à travers de nombreuses citations inspirantes accompagnées d’illustrations, rehausser l’estime de soi et développer le lâcher-prise de manière à accéder à la sérénité ainsi qu’à la paix intérieure. On nous rappelle qu’il faut aussi être en mesure de déculpabiliser pour pouvoir faire ce que l’on a envie de faire ou pour viser à accéder à une vie meilleure. Il n’y a aucun mal à cela.

Si vous êtes fatigué, tentez d’écouter votre intuition, vous avez peut-être besoin d’une pause et c’est possible de le faire sans supporter les commentaires désobligeants des uns ou des autres. On gagne en confiance lorsque l’on apprend à s’accepter tel que l’on est et en prenant ses distances avec le regard des autres. L’idée est de demeurer authentique vis-à-vis de ses choix et de ses idéaux. Les gens heureux ont appris à ne pas se comparer aux autres, ils travaillent sur eux-mêmes en se fixant des objectifs et cherchent à apprécier l’instant présent.

Un livre tout simple à garder près de soi pour le consulter le plus souvent possible.

Vers une transformation psychique et physique

Photo fournie par les éditions Le courrier du livre

Selon le Dr Dain Heer, la plupart des gens ne sont pas à l’écoute de leur corps. Pourtant, celui-ci nous parle et nous envoie des messages qui sont trop souvent ignorés. Engagé dans le tourbillon du quotidien, on n’y fait tout simplement pas attention. Si on parvenait à les écouter davantage, plusieurs maladies ou malaises pourraient être évités, permettant une vie plus agréable. Dans son livre, il suggère d’entrer en communion avec notre propre corps et de le transformer par une prise de conscience. Il s’agit d’un paradigme novateur permettant une transformation psychique et physique, pour se diriger vers le mieux-être en toute circonstance.

D’emblée, il faudrait reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous des faiblesses. Pourtant, bien des gens croient qu’il faut absolument être parfait, ou à tout le moins, proche de la perfection, et ce, dans toutes les sphères de notre vie. Une vie familiale parfaite, un cercle d’amis parfait, un couple parfait, un travail parfait en plus d’avoir un corps parfait, ainsi de suite. Comme c’est pratiquement impossible, on en vient à se juger durement de ne pas être à la hauteur, semant une forme de chaos intérieur qui se reflète tant au niveau du corps que dans l’esprit. Malheureusement, le chaos mène au désordre ou au déséquilibre, ce qui peut engendrer des malaises ou des maladies physiques ou psychiques. Étrangement, on suggère d’utiliser ce chaos pour en faire une énergie vitale, un catalyseur en quelque sorte. Pour ceux qui ressentent une quelconque douleur, on propose d’établir une forme de communion avec elle en se demandant ce que celle-ci représente. Certaines personnes mangent jusqu’à se rendre malade. En portant attention à certains signes de la satiété, on pourrait apprendre à s’arrêter avant d’éprouver des inconforts. C’est ce que l’on appelle écouter son corps. L’auteur va beaucoup plus loin dans cette réflexion. Ses méthodes méritent que l’on s’y attarde.