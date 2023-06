De Yellowjackets à l’imaginaire de Stephen King pour Sophie Thatcher

On a tous grandi avec une image différente du croque-mitaine, cette mythique créature cachée dans les recoins sombres ou encore tapie sous le lit. Pour l’actrice Sophie Thatcher, il empruntait jadis les traits de la légende urbaine Slender Man. Mais il prend aujourd’hui une nouvelle forme, sortie tout droit de l’imaginaire de Stephen King avec Le Croque-mitaine.

De son propre aveu, Sophie Thatcher n’était en rien familière avec l’œuvre de Stephen King dont s’inspire le film où elle tient la vedette. D’abord publiée dans les pages du magazine Cavalier en 1973, la nouvelle Le Croque-mitaine (The Boogeyman, dans sa version originale) a également été incluse dans le recueil Danse macabre (Night Shift), lancé par son auteur cinq ans plus tard.

Bref, elle a connu son heure de gloire littéraire avant la naissance de la jeune actrice, aujourd’hui âgée de 22 ans.

«Par contre, j’en ai parlé à ma mère et elle m’a dit que c’était son récit préféré de Stephen King. Ça m’a fait réaliser que si une histoire pouvait avoir un impact aussi fort en quelques pages, ça en dit long sur sa qualité», confie Sophie Thatcher en entretien au Journal.

Fan assumée d’épouvante

En horreur, toutefois, Sophie Thatcher s’y connaît. Fan assumée du genre, elle a également tenu la vedette de différents projets en empruntant les codes, nommément les séries L’exorciste et Yellowjackets. Elle n’a donc pas hésité longtemps avant de prendre part au tournage du film Le Croque-mitaine, qui débarque sur nos écrans ce week-end.

Pas qu’elle ait forcément eu besoin de connaître les tenants et aboutissants de la nouvelle de Stephen King pour s’y intéresser de toute façon. En effet, celle-ci ne fait office que de point de départ pour le cinéaste Rob Savage, qui en décline une fable macabre créée de toutes pièces.

Il nous présente donc aujourd’hui un père (Chris Messina) et ses deux filles (Sophie Thatcher et Vivien Lyra Blair) ébranlés après le décès tragique de leur mère. Alors que le deuil les afflige, la famille découvre rapidement qu’un autre mal – beaucoup plus pernicieux – les guette : un croque-mitaine bien résigné à terroriser les deux gamines.

«Mon personnage, Sadie, n’existait pas dans la nouvelle», atteste Sophie Thatcher.

«Mais je crois que tous ces ajouts viennent apporter des couches supplémentaires au récit et davantage de vulnérabilité aux personnages. On développe rapidement de l’empathie pour Sadie à cause de toutes ces choses qu’elle traverse; elle a perdu sa connexion avec son père, elle s’occupe de sa petite sœur et doit en quelque sorte assumer le rôle de mère pour elle. C’est beaucoup», estime-t-elle.

«Entre bonnes mains»

Même si Le Croque-mitaine s’éloigne du texte écrit par le maître de l’horreur américain, l’affiche du film porte tout de même fièrement la mention «D’après l’œuvre de Stephen King» pour capter l’attention des fans de sensations fortes.

Si cette phrase en rassure évidemment certains, elle contribue également à faire grimper les attentes du cinéphile moyen. Une arme à double tranchant, donc.

«Ça apporte beaucoup de pression, c’est certain. Mais je suis arrivée très confiante dans ce projet. Je sais que le film s’éloigne de l’histoire originale, mais je sentais réellement qu’on était entre bonnes mains avec Stephen King, qu’on bâtissait sur des bases solides», explique Sophie Thatcher.

Les cinéphiles en quête de frissons peuvent désormais en juger par eux-mêmes.

Le Croque-mitaine est présentement à l’affiche.