Des sentiments mitigés pour Lance Stroll

Le pilote québécois Lance Stroll s’est emparé de la sixième place au Grand Prix d’Espagne, mais le pilote s’est tout de même dit déçu de sa voiture.

• À lire aussi: F1: tout est possible pour Lance Stroll, malgré une 18e place aux essais

• À lire aussi: Lance Stroll «très malchanceux» selon Fernando Alonso

«J'ai été un peu déçu lorsque les autres voitures ont commencé à nous dépasser et que nous avons fait du sur place», a indiqué Stroll lors d'une entrevue après la course.

Le membre de l’écurie Aston Martin a accumulé des points au classement des pilotes, dimanche, pour une première fois depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan en avril.

«Nous avons pris un bon départ et on a réussi à s'installer en troisième position à un moment dans la course. J'espère que nous allons garder un bon rythme tout au long des prochains Grands Prix», a-t-il souligné.

L’athlète de 24 ans est maintenant au huitième rang du classement des pilotes avec un total de 35 points en banque.

Une première cette saison

Stroll a enregistré une meilleure performance que son coéquipier Fernando Alonso qui s’est contenté de la septième position.

Les deux pilotes étaient respectivement nez à nez à un certain moment dans la course. Stroll n’a pas été surpris par son coéquipier qui n’a pas essayé de le dépasser.

«On s’est battu pour la sixième et la septième place et je pense que nous voulions amasser quelques points chacun», a rétorqué Lance Stroll.