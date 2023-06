Drame à Orlando: sa voiture explose en feu... avec ses deux enfants à l’intérieur

Une mère de famille de Floride était en train de voler à l'étalage dans un magasin de grande surface lorsque sa voiture a soudainement pris feu avec ses deux enfants coincés à l'intérieur.

C’est du moins ce que rapporte le New York Post qui rapporte cet événement. Alicia Moore, 24 ans, s’était stationnée tout près du magasin Dillard’s dans une banlieue du nord-est d’Orlando, en Floride. Ses deux jeunes enfants n’étaient pas en mesure «de prendre soin d’eux-mêmes», selon la police locale.

La jeune femme était d’abord rentrée dans un magasin avec un homme, qui n’est pas encore identifié, et aurait commencé à voler des objets, toujours selon la police.

Près d’une heure plus tard, elle a retrouvé sa voiture engloutie dans un incendie.

Heureusement, après l’explosion, des témoins se seraient jetées vers le lieu de l’accident pour aider les enfants à sortir du véhicule. L’un d’entre eux souffrirait d’une brûlure au premier degré au visage et aux oreilles, selon un rapport de la police.

Le véhicule aurait abouti à une perte totale. La cause du feu n’est toujours pas clairement identifiée.

Alicia Moore a été arrêtée quelques jours après l’incident et a été accusée de négligence aggravée à l'égard d'un enfant et d'incendie criminel, ainsi que de vol simple et de coups et blessures.