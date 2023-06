Un feu de forêt se trouve à environ 10 kilomètres des résidences de Sept-Îles

L’un des incendies qui font rage près de la ville de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, se trouverait actuellement à environ dix kilomètres de résidences, selon les dernières estimations des autorités.

«Ce n’est pas un facteur flamme qu’il faut regarder», a tempéré lors d’une réponse au Journal Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU, lors d’un point de presse dimanche.

«C’est un incendie qui se déplace. Il peut y avoir un moment où il n’y aura pas de flammes, où on aura l’impression que c’est juste de la fumée», a-t-elle ajouté.

Le feu 215 se trouve au nord du lac Daigle. Selon les dernières données disponibles, il a ravagé pas moins de 807 hectares.

Les brasiers 215 et 172, à proximité de Sept-Îles, sont d’ailleurs encore considérés comme «hors contrôle», selon la SOPFEU.

«La situation évolue de façon encourageante, a indiqué le maire Steeve Beaupré, en point de presse. Le feu reste [...] menaçant pour la municipalité.»

Des inquiétudes demeurent notamment en ce qui a trait à la direction des vents. Des précipitations seraient attendues en début de semaine, affaiblissant potentiellement la puissance des flammes, mais les quantités de pluie sont moindres que ce qui était appréhendé.

Pendant ce temps, le feu sera combattu au sol par les sapeurs de la SOPFEU, a rapporté Isabelle Gariépy. De l’arrosage héliporté est aussi prévu.

Urgence maintenue

La Ville de Sept-Îles a d’ailleurs annoncé dimanche matin avoir prolongé l’état d’urgence de cinq jours sur son territoire.

Les ordres d’évacuation touchant les secteurs des Plages, de Moisie et du lac Daigle. La préalerte pour le secteur de Sainte-Famille tient toujours, a affirmé le maire Steeve Beaupré.

Quelque 4500 personnes au total ont été évacuées jusqu’à maintenant.

Plus tôt, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a souligné qu’une centaine de membres des Forces armées canadiennes sera formée aujourd’hui. Ils pourraient être actifs sur le terrain dès ce soir.

Une centaine de policiers de la Sûreté du Québec est toujours déployée sur le territoire. «On n’a eu aucun signalement», a fait valoir le porte-parole Marc Tessier.

Patients transportés

À noter que des mesures ont été prises pour assurer la sécurité de certains patients dans les établissements de santé.

Au total, 75 personnes ont été évacuées par la voie des airs, depuis le centre hospitalier de Sept-Îles ainsi que du CHSLD de Sept-Îles. Aussi, 10 voyages ont été effectués vers les régions de Québec et Montréal.

«Tout ceci s’est déroulé dans une période de 72 heures», a dit Manon Asselin, PDG du CISSS de la Côte-Nord.

*Précision: la SOPFEU estimait plus tôt en journée que l'incendie le plus proche des résidences de Sept-Îles se trouvait à 6 kilomètres. Elle a précisé plus tard qu'il s'agissait plutôt de 10 kilomètres