Feux de forêt: plus de 11 000 personnes toujours évacuées

Plus de 11 000 personnes sont toujours évacuées dimanche matin en raison des feux de forêt en Abitibi-Témiscamingue et sur la Côte-Nord. Si la situation semble vouloir s’améliorer dans l’est du Québec, le portrait est moins encourageant dans l’ouest.

Dimanche après-midi, 148 feux sont en activité sur le territoire, une légère augmentation par rapport à samedi. De ce nombre, 106 sont toujours considérés comme hors contrôle par la SOPFEU.

Les pompiers travaillent actuellement sur 35 d’entre eux. Ceux-ci sont priorisés, car ils se situent près de communautés ou d’infrastructures névralgiques, comme le réseau d’Hydro-Québec.

«D’ici quelques jours, il y aura plus de 1000 personnes sur le terrain pour combattre ces feux», a mentionné le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, en conférence de presse dimanche matin.

Environ 200 membres des Forces armées canadiennes sont actuellement sur le terrain sur la Côte-Nord. Des effectifs de la Sûreté du Québec ont été déployés dans les régions à risque et 300 pompiers de l’étranger sont attendus d’ici la fin de la semaine pour venir prêter main forte.

La président français Emmanuel Macron a soutenu sur Twitter qu'«une centaine de nos soldats du feu se préparent à aller combattre les flammes aux côtés de leurs camarades québécois».

Le Canada fait face à de terribles incendies.



La France est solidaire. Une centaine de nos soldats du feu se préparent à aller combattre les flammes aux côtés de leurs camarades québécois. Des experts sont aussi mobilisés.



Amis canadiens, les renforts arrivent. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 4, 2023

«On fait face à une situation qu’on n’a jamais vue: des feux d’une telle intensité sur notre territoire, dans un contexte où les autres provinces canadiennes sont également touchées. Normalement, on partage les ressources dans les situations de feux de forêt, ce qui n’est pas possible en ce moment», a expliqué la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Encourageant sur la Côte-Nord

Dimanche matin, 4500 personnes sont toujours évacuées sur la Côte-Nord, principalement à Sept-Îles et dans la communauté innue de Mani-Utenam.

De la pluie est toutefois attendue mardi dans la région pour une durée de 72 heures, ce qui devrait aider les pompiers à combattre les feux.

Il est trop tôt pour savoir quand les évacués pourront réintégrer leur domicile.

Plus difficile dans l’Ouest

Environ 5500 personnes sont actuellement évacuées en Abitibi-Témiscamingue et aux environs.

Samedi soir, la Ville de Val-d’Or a demandé aux citoyens de plusieurs secteurs situés en périphérie du centre-ville vers l’est d’évacuer «sur-le-champ».

Des personnes sont toujours évacuées à Lebel-sur-Quévillon, dans le Nord-du-Québec, dans la communauté de Lac-Simon, en Abitibi.

«En Abitibi, c’est un peu plus compliqué. La météo est belle, mais la température basse nous aide aussi. Les vents sont plus favorables pour le moment», a souligné le ministre Bonnardel.

Normétal, en Abitibi, ainsi que le village de Val-Paradis et une partie de celui de Beaucanton, situés à la Baie-James, ont dû être évacués dimanche en fin de journée.

La Ville de Senneterre a déclaré l'état d'urgence dimanche après-midi. Aucune évacuation n’est toutefois prévue pour le moment.

La municipalité de Normétal, en Abitibi-Témiscamingue, a également déclaré l'état d'urgence et les citoyens doivent évacuer.

N’allez pas en forêt

Depuis dimanche matin, il est interdit de se trouver dans les forêts publiques sur une grande partie du territoire des Laurentides, de Lanaudière, de l’Outaouais, de la Mauricie, de l’Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec.

«On a vu des gens dans des situations précaires. Les pompiers de la SOPFEU, lorsqu’ils sont en train d’aider des citoyens qui sont en danger dans la forêt, ils ne sont pas en train d’éteindre des feux», a souligné la ministre Blanchette Vézina.

Elle a aussi appelé les Québécois à ne pas se rendre en forêt dans les régions qui ne sont pas touchées par ces interdictions.

«S’il y a d’autres feux accidentels de cause humaine, ça va nécessiter l’intervention de la SOPFEU. On veut contenir les feux qu’on a présentement et pas en déclencher d’autres», a-t-elle expliqué.