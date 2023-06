Jack Eichel vit sa première finale à sa première expérience en séries après près de 500 matchs dans la LNH

LAS VEGAS | Jack Eichel n’avait jamais posé ses patins sur une glace de la LNH pour un match des séries avant ce printemps. À sa première expérience, le centre de 26 ans a conduit les Golden Knights en finale et il est l’un des candidats pour l’obtention du trophée Conn-Smythe.

À la journée consacrée aux médias au T-Mobile Arena, Eichel a le gros sourire aux lèvres. Assis au podium, il répond calmement aux questions. Il le fait avec un bonheur évident.

«C’est surréel. Je vis une finale à ma première expérience en séries à ma septième saison dans la LNH, a rappelé Eichel. Mais je ne tiens rien pour acquis. Depuis mes débuts dans la LNH, j’ai compris que c’est difficile d’atteindre les séries, encore plus la finale. Les Panthers sont aussi un bon exemple. Ils ont obtenu leur place à la dernière minute et ils ont trouvé une façon de se frayer un chemin en finale.

«Il y a de la parité dans la LNH. J’ai du plaisir, je suis heureux avec les Golden Knights.»

S’il découvre la réalité des séries, Eichel avait déjà un bon bagage d’expérience avec 476 matchs en saison et 446 points à son compteur. Il fait partie d’un petit groupe de huit joueurs qui regroupe notamment Mario Lemieux, Joe Sakic, Taylor Hall et Marcel Dionne qui ont franchi le plateau des 400 points avant de jouer une première rencontre en séries.

«Toutes les équipes ont comme objectif de gagner. Ce n’était pas différent à Buffalo, a dit l’Américain. Il y a des années où j’avais le sentiment que nous avions une bonne équipe, mais on ne gagnait pas assez. Ça prend parfois de la chance aussi. À Vegas, nous n’avons pas participé aux séries l’an dernier. Cette année, nous sommes en finale.

«Tu apprends beaucoup dans la défaite, a-t-il poursuivi. Je n’ai pas gagné comme je le voulais avec les Sabres, mais j’ai vécu bien des trucs enrichissants. J’ai porté le “C’’ de capitaine de cette équipe à un jeune âge.»

Une pression partagée

Deuxième choix au total à l’encan de 2015 après Connor McDavid avec les Oilers, Eichel a rapidement reçu l’étiquette d’un jeune prodige. À 18 ans, il débarquait dans le vestiaire des Sabres avec la mission de replacer cette équipe sur les rails.

Getty Images via AFP

À 21 ans, Eichel héritait du rôle de capitaine avec les Sabres. C’était beaucoup de pression sur les épaules d’un jeune joueur. Impliqué dans une dispute avec l’organisation pour le choix d’une opération au cou, Eichel a quitté Buffalo au mois de novembre 2021 après une transaction monstre avec les Golden Knights.

À Vegas, le numéro 9 est débarqué dans un environnement bien différent. Du jour au lendemain, il devenait un joueur étoile parmi d’autres étoiles.

«J’aime ça, a-t-il répliqué. Nous comptons sur plusieurs joueurs [6] qui ont gagné la coupe Stanley au sein de notre groupe. Il y a plusieurs joueurs qui ont réalisé de grandes choses dans cette ligue. Nous partageons l’attention. Je n’ai pas peur de dire que ça me retire de la pression sur les épaules. Je trouve que c’est une bonne chose.»

Avant de le retrouver dans le désert du Nevada, William Carrier avait joué une saison avec Eichel en 2016-2017 à Buffalo.

«Il n’a pas la pression de Buffalo, a expliqué Carrier. Il n’a plus besoin de jouer 25 minutes par rencontre. Dans le hockey d’aujourd’hui, tu dois diviser le temps de jeu. Nous avons joué contre Edmonton. Les gros canons [McDavid et Draisaitl] jouaient 25 à 28 minutes. Ça finit par te rattraper, c’est trop difficile. Tu as besoin de profondeur au sein de ton équipe. À 17 ou 18 bonnes minutes, c’est parfait pour un attaquant étoile.»

Auteur de deux passes dans le gain de 5 à 2 lors du premier match contre les Panthers en finale, Eichel mène son équipe avec 20 points (6 buts, 14 passes) en 18 rencontres.

«Eichel n’est pas juste une menace offensive, a souligné Carrier. Il est très bon défensivement. À mes yeux, il est l’un des meilleurs de la LNH pour protéger la rondelle. Bruce [Cassidy] a aussi fait de lui un meilleur joueur.»

Eichel et ses souvenirs de la finale de 2019

LAS VEGAS | Jack Eichel a déjà regardé un septième match d’une finale de la Coupe Stanley. Il l’a fait en 2019 dans les gradins du TD Garden de Boston pour le match ultime entre les Bruins et les Blues de St. Louis.

AFP

«Je ne sais pas ce que j’ai appris en regardant ce match des gradins, a-t-il dit. J’y étais comme un simple partisan. J’avais des amis au sein des deux équipes. Je vis à Boston durant l’été. Je trouvais qu’il s’agissait d’une expérience cool à vivre.

«J’ai vu un de mes bons amis soulever la coupe Stanley en Ryan O’Reilly. J’étais tellement heureux pour lui. J’ai appris beaucoup de Ryan à mes débuts à Buffalo. J’ai vu de près toutes les émotions procurées par la victoire. C’était un beau sentiment même si je ne faisais pas partie des Blues. Je voyais la joie dans leur visage.»

Après une petite seconde à y réfléchir, Eichel a dit qu’il avait surtout retenu de cette expérience rare.

«Si j’ai appris une chose, c’est que le prix des billets pour une finale est très élevé!»

À un salaire annuel moyen de dix millions, Eichel a toutefois les moyens de s’offrir des billets sans se ruiner.

Les Blues avaient gagné 4 à 1 contre les Bruins lors du septième match en territoire ennemi. O’Reilly avait terminé la rencontre avec un but et une passe en plus de recevoir le trophée Conn-Smythe, décerné au joueur le plus utile des séries.