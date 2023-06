La tête prise dans la mâchoire d’un crocodile, il réussit à s’en sauver

Un voyage en Australie est viré au cauchemar pour ce plongeur en apnée qui a subi une attaque d’un crocodile. Il s’en est miraculeusement sorti en retirant la mâchoire du reptile de sa tête.

L’événement pour le moins troublant s’est déroulé à une quarantaine de kilomètres de la côte Cape York, en Australie. Marcus McGowan profitait d’une plongée en apnée avec sa femme et un groupe d’amis avant l'attaque, selon Global News. Alors qu’il appréciait la vue des coraux et des poissons de l’eau, sa vue s’est vite assombrie lorsque le crocodile est apparu par-derrière et a mordu sa tête. Au début, l’homme pensait qu’il s’était fait mordre par un requin.

Malgré le fait qu’il n’a pas bien vu le reptile, McGowan estime que son « agresseur » mesurait entre deux et trois mètres de long.

Quand le crocodile s’élançait pour une deuxième attaque, McGowan a affirmé qu’il a simplement poussé l’animal avec sa main droite, qui a été mordu au passage. Il a toutefois réussi à s’en sortir de nouveau et à rejoindre le bateau. L’homme a subi des lacérations du cuir chevelu et des blessures par perforation à la tête et à la main à la suite de l'attaque. Il s’est ensuite dirigé vers l’hôpital.

« Je vis sur la "Gold Coast", je suis un surfeur et un plongeur passionné, et je sais que lorsque vous pénétrez dans l'environnement marin, vous entrez dans un territoire qui appartient à des animaux potentiellement dangereux, tels que les requins et les crocodiles », a écrit M. McGowan. « J'étais tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. »

Le Département de l'environnement du Queensland est actuellement en enquête par rapport à l’incident.

Depuis 1985, pas moins de 44 crocodiles ont attaqué des êtres humains dans le Queensland. L'incident de McGowan était le cinquième dans la région depuis le mois d'avril dernier.