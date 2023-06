Lavez les Lego et l’équipement de hockey au lave-vaisselle!

Il est important de nettoyer l’intérieur du lave-vaisselle une fois par année, spécialement si l’eau de votre région est reconnue pour être dure, ce qui laisse des dépôts minéraux et peut décolorer l’intérieur de l’appareil. De plus, des résidus peuvent s’accumuler dans les différentes parties de l’appareil et devenir source d’odeurs indésirables.

Oubliez les trucs farfelus recommandant de nettoyer le lave-vaisselle avec une enveloppe de jus d’orange Tang ou de poudre Kool-Aid. Optez plutôt pour un nettoyage de l’intérieur de l’appareil en profondeur en actionnant un cycle régulier avec 250 ml (1 tasse) de vinaigre ou 25 g (1 c. à thé) de sel de citron. N’ajoutez pas de détergent à lave-vaisselle.

La porte du lave-vaisselle, la poignée, le tableau de commande se nettoient avec un chiffon doux ou une éponge et quelques gouttes de savon à vaisselle liquide. N’utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer pour l’intérieur et l’extérieur de l’appareil.

Si une mauvaise odeur se dégage du lave-vaisselle, saupoudrez 125 ml (1/2 tasse) de bicarbonate de soude dans le fond et actionnez un cycle court.

Lavez-les au lave-vaisselle !