Le Stade Gary-Carter est digne du baseball majeur

Samedi, on a procédé à l’ouverture officielle de la modernisation du merveilleux Stade Gary-Carter, situé dans le parc Ahuntsic. La première fois que je me suis retrouvé sur le terrain, une fois les rénovations terminées, j’étais abasourdi, car j’avais devant moi un terrain de baseball digne du baseball majeur. Félicitations à la Ville de Montréal et aux travailleurs de donner la chance aux jeunes de jouer sur un terrain d’une telle qualité que jamais les joueurs des Expos n’ont connue.

Photos Pascale Vallée, Kevin Raferty, et fournies par Benoit Rioux et Guy Bourassa

Lors de l’ouverture du Stade Gary-Carter, on pouvait voir les joueurs des Orioles, Keven Di Genova et Bryan Riley et les jeunes Alissa Girard, Louka Girard, Mathis Laverdière, Amy-Ève Maheu et Nathan Maheu.

Les joueurs des Orioles de Montréal ont effectué un travail impeccable en compagnie des joueurs des Aigles de Trois-Rivières dans le cadre d’une clinique de baseball. Les joueurs des Orioles, Maxime O’Brien et Yohan Quintal entourent les jeunes Charles Cardin-Arrata et Félix Archer.

Tandis qu’à Salaberry-de-Valleyfield on a procédé à l’inauguration du terrain de baseball au nom de Denis McSween, qui a fait partie de la formation des 40 joueurs des Expos. Guy Bourassa est en compagnie de l’ancien lanceur des Expos, Denis McSween, et du maire Miguel Lemieux.

Les premiers jeunes Québécois qui ont signé avec les Expos, Michel Dostaler et Denis McSween, ont joué à Québec au niveau AA tout comme Gary Carter. Sur la photo on voit, dans la première rangée, Denis McSween, qui porte un chandail noir, entouré des membres de sa famille.

Entouré de jeunes, D.J. Carter, le fils de Gary, qui a le même sourire que son père, était présent lors des cérémonies officielles.

Trois étudiants de l’école secondaire de Trois-Pistoles, Mathis Sénéchal, Léa Labrie-Caron et Laura Saindon qui entourent Benoît Rioux, fondateur du Fonds BR, sont les lauréats de la première édition du programme de bourses du Fonds BR.

Anastasiya Lazareva et Ahmad Mohsen sont de précieux actifs pour Toyota de Boucherville. Anastasiya est directrice, service financier, tandis qu’Ahmad est représentant des ventes. Ce sont de jeunes dirigeants à l’écoute des besoins de leur clientèle.

Les Benjamin D3 en volleyball, les Dragons de l’Académie Lafontaine, ont remporté le championnat provincial 2023. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que la moitié de l’équipe a commencé à jouer en septembre 2021 et l’autre moitié s’est jointe à la formation en septembre 2022.