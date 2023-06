Les Remparts champions de la Coupe Memorial!

KAMLOOPS | Les Remparts ont réussi leur dernière danse, tellement, qu'ils sont parvenus à retourner à la maison avec leur prétendante : la Coupe Memorial.

Les hommes de Patrick Roy ont défait de façon convaincante les champions de l'Ouest, les Thunderbirds de Seattle, par la marque de 5 à 0, dimanche soir pour se hisser au sommet de la hiérarchie du hockey junior canadien. Il s’agit d’un premier titre national pour les Diables rouges depuis la conquête de 2006.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«Honnêtement, je ne suis pas capable d'exprimer comme je me sens. Je suis tellement content et tellement fier de nos joueurs. On a commencé un processus y a cinq ans. Chaque fois qu'on parlit de culture et qu'on voulait gagner les grands honneurs, c'était facile à dire mais les gars ont embarqué et mis beaucoup d'efforts», mentionnait Roy, tout sourire, après le match.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«Les gens me demandent si ça se compare à une coupe Stanley et, pour moi, comme entraineur, oui. On a réussi à se regrouper dans les moments difficiles. Notre groupe a toujours embarqué dans ce qu'on voulait faire et ils coopéraient avec nous. Ils ont été fantastiques.»

IL ÉTAIT BLEU 🔵🚿 pic.twitter.com/5ljKnrn0bW — XYZ - Remparts de Québec (@quebec_remparts) June 5, 2023

Les Remparts deviennent aussi la 10e équipe dans l’histoire de la LHJMQ à remporter la triple couronne (championnat de la saison régulière, celui des séries et le titre de la Coupe Memorial).

«Les deux trophées sont spéciaux à soulever mais particulièrement celui-là, en sachant que c'est mon dernier match junior et notre dernier tous ensembles. Ça fait un petit pincement au coeur mais ça fait du bien de finir comme ça. On voulait profiter de chaque moment. C'était la dernière fois que le faisait tous ensemble», réagissait le capitaine Théo Rochette, qui avait pris la décision de revenir pour une dernière saison junior plutôt que de faire le saut chez les professionnels, en Suisse, dans le but de gagner ce trophée.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Deux coupes Memorial

Autre fait notable : il s’agit de la quatrième édition consécutive de la Coupe Memorial que c’est une équipe de la LHJMQ qui soulève le gros trophée, après les sacres d’Acadie-Bathurst en 2018, Rouyn-Noranda en 2019 et Saint-Jean en 2022. C’est la première fois de l’histoire qu’une ligue remporte quatre fois consécutives ce tournoi pancanadien.

«C’est juste incroyable ce qu’on vit ensemble. Et je vais peut-être le réaliser encore davantage plus tard», a ajouté Rochette. Depuis le premier jour, l’objectif, c’étaient les deux coupes, a-t-il ajouté en parlant du trophée des séries de la LHJMQ et de la Coupe Memorial. On est plus que des amis. On est comme des frères, on a tellement de fun ensemble.»

Qu’il se retire ou non, Patrick Roy pourra maintenant se vanter d’avoir remporté deux fois la Coupe Memorial en plus d'un trophée Gilles-Courteau à la barre de l’équipe.

Calmes et prêts

Après quatre jours de congé, les Remparts auraient pu être rouillés en début de match, mais ce ne fut pas le cas. Ils ont dominé les premiers instants de la rencontre et Vsevolod Komarov a ouvert la marque dès la septième minute de jeu, avec son premier but de la compétition. Un but qui allait finalement devenir celui de la victoire.

«Calmes comme jamais, a lancé le défenseur Charle Truchon quand on lui a demandé comment était l'ambiance dans le vestiaire, avant cette rencontre ultime. Tout le monde était calme et savait ce qu'il avait à faire. On ne s'est pas rendu là pour rien. On savait qu'on allait gagner, c'était écrit d'avance!», a-t-il ajouté.

«Il y avait un peu de nostalgie, ajoutait Nathan Gaucher. C'était notre dernière période d'échauffement ensemble. On a essayé de tourner ça en disant : pourquoi on ne le fait pas une dernière fois, ensemble ? Pourquoi on ne soulève pas ce trophée ensemble ?»

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Les Remparts ont ensuite fait ce qu'ils ont fait à tant d'équipes durant la saison et les séries : ils ont rendu l'accès à l'enclave presque inatteignable.

«Je l'ai dit à mon groupe de défenseurs au début de l'année : on a la meilleure brigade au Canada. On l'a prouvé ce soir en battant une puissance de l'Ouest 5-0», exprimait l'entraineur-adjoint Benoit Desrosiers, en charge des défenseurs de l'équipe.

James Malatesta, encore lui, a fait 2-0 en deuxième période puis Kassim Gaudet a triplé l'avance des Diables rouges à mi-chemin en troisième, en désavantage numérique, un but qui cassait les reins des Thunderbirds. Zachary Bolduc et Charles Savoie en ont rajouté avant la fin de la rencontre.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Le Québec respecté

Cette quatrième conquête de suite de la coupe Memorial par une équipe du Québec - et une septième en 11 ans - prouve une chose : la LHJMQ mérite d'être traitée d'égal à égal avec les autres circuits, selon Nathan Gaucher.

«On doit être respecté. La ligue du Québec est aussi bonne que les deux autres. Il y a eu de bonnes batailles dans ce tournoi mais d'en gagner une quatrième de suite, on fait honneur au Québec.»

Pour le président de l'équipe, Jacques Tanguay, il s'agit davantage d'un message à Hockey Canada qu'à la Ligue canadienne de hockey.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«Un jour, on va être capable de prendre notre place avec Équipe Canada. Pour le reste, on est excessivement respecté partout au Canada. [Les décisions d'Équipe Canada] sont peut-être influencées par leur personnel d'entraineurs, et c'est tout à fait normal. Certains entraineurs vont y aller avec des joueurs de l'Ouest ou de l'Ontario parce qu'ils les connaissent plus. Par contre, un gars comme James Malatesta a démontré au Canada qu'il était le meilleur joueur sur la patinoire ce soir et il n'a même pas été invité au camp de Hockey Canada.»

Les Remparts rentreront à Québec avec la coupe Memorial, tôt, lundi matin. Patrick Roy et sa troupe peuvent dire «mission accomplie».

UNE SAISON QUI RESTERA GRAVÉE DANS LES MÉMOIRES

Champions de la saison régulière de la LHJMQ

Champions des séries éliminatoires de la LHJMQ

Champions de la Coupe Memorial

Fiche de 53-12-3 en saison régulière pour 109 points, un record de concession

Fiche de 16-2 en séries éliminatoires de la LHJMQ

Fiche de 3-1 à la Coupe Memorial

Statistiques individuelles en saison régulière

Meilleur pointeur

Zachary Bolduc

110 points | 4e dans la LHJMQ

Meilleur buteur

Zachary Bolduc

50 buts | 4e dans la LHJMQ

Meilleur passeur

Théo Rochette

64 aides | 4e dans la LHJMQ

►William Rousseau a maintenu la meilleure moyenne de buts alloués parmi les gardiens ayant disputé plus de 25 matchs (2,22) et le cinquième meilleur taux d’efficacité (,908)

Statistiques d’équipe en saison régulière

286 buts marqués | 4es dans la LHJMQ

160 buts accordés | 1ers dans la LHJMQ

26,6 % en avantage numérique | 3es dans la LHJMQ

81% en avantage numérique / 3es dans la LHJMQ

Statistiques individuelles en séries éliminatoires de la LHJMQ

Meilleur pointeur

Justin Robidas

27 points (3e)

Meilleur buteur

James Malatesta

4 buts (1er)

Meilleur passeur

Théo Rochette

avec 17 aides (2e)

►William Rousseau a maintenu la deuxième meilleure moyenne de buts alloués parmi les gardiens ayant disputés au moins sept matchs (2,22) et le quatrième meilleur taux d’efficacité (,915)

Statistiques individuelles à la Coupe Memorial (en 4 matchs)

Meilleur pointeur

Théo Rochette et Zachary Bolduc avec 6 points (3es)

Meilleur buteur

James Malatesta avec 5 buts (1er)

Meilleur passeur

Justin Robidas avec 5 aides (2e)

►William Rousseau a maintenu la meilleure moyenne de buts alloués (2,15) et le meilleur taux d’arrêts (,937) parmi les joueurs ayant disputé plus d’un match.