Limiter le temps passé sur les écrans

Autrice vedette de la collection La Boîte à outils des Éditions de Mortagne, la psychologue Ariane Hébert recommande aux parents de mettre en place des stratégies pour que les jeunes limitent le temps passé sur les écrans. Dans son nouveau livre, Les effets des jeux vidéo racontés aux enfants, elle explique clairement aux enfants (et aux parents) ce qui se passe quand ils jouent sur ces écrans. Et pourquoi ils doivent faire des choix qui auront un effet positif sur la santé et la qualité de vie de toute la famille.

Les effets des jeux vidéo racontés aux enfants

Ariane Hébert

Éditions de Mortagne

56 pages

À travers une histoire amusante, Ariane Hébert raconte ce qui se passe quand Mahée, Nicolas et Olivier passent beaucoup de temps sur leurs jeux vidéo. Leurs parents ont tenté de fixer des règles, mais des conflits éclatent souvent à ce sujet.

La rencontre avec une psychoédu-catrice et un scientifique spécialiste du cerveau leur fait prendre conscience des enjeux. Et ils sont de taille.

« J’ai écrit ce livre-là parce que je suis en train de faire une recherche sur les écrans en général, pas juste les effets des jeux vidéo, explique-t-elle en entrevue. Pour les jeux vidéo, là où le bât blesse, c’est qu’ils ont un impact direct sur notre système de la récompense.

« Il y a des comportements qu’on reproduit parce que ça nous permet de rester en vie, comme manger, bouger, se reproduire. Ça crée de la dopamine, dit-elle. Et ça a des effets très délétères : ça crée des dépendances, des humeurs négatives, de l’irritabilité. Toute la patente.

« Une fois que j’ai documenté tous les effets négatifs des jeux vidéo et des autres écrans, je me suis dit, après, on fait quoi ? C’est la question que tout le monde se pose. Les gens disent : je veux bien, mais ça crée des conflits chez nous. »

Des stratégies

La psychopédagogie est une des stratégies qui est mise de l’avant et qui obtient souvent de bons résultats, affirme-t-elle.

« Il s’agit d’expliquer aux gens ce qui se passe dans leur cerveau, pourquoi il ne faut pas trop consommer, etc. Je me suis dit qu’il y a des choses que les enfants sont capables de comprendre, capables d’intégrer. Pourquoi ne pas essayer cette approche ? »

Ariane Hébert croit que le livre aidera peut-être également les parents à mettre en place des stratégies pour leurs enfants.

Elle en donne plusieurs dans le livre, comme fixer des règles, utiliser une application pour limiter le temps d’écran et des logiciels de contrôle parental.

« Beaucoup de parents sont ambivalents. Ils me disent : on le sait que c’est pas super bon, mais je pense que ça a du bien, parce que ça peut augmenter les capacités visuospatiales, les réflexes. Les enfants sont avec leurs amis, ils jouent... J’entends souvent cela dans les discours des parents, mais j’ai essayé de clarifier ça. »

Son verdict ? « Oui, ça a du bon, les jeux vidéo. Mais une fois que tu as passé une heure par semaine sur les jeux vidéo, après, tout le temps excédentaire, il n’y a plus de bienfaits. Essentiellement, c’est juste des effets négatifs que tu récoltes. Une heure, c’est pas long : la majorité des jeunes jouent bien plus qu’une heure par semaine. »

Des balises essentielles

Son conseil est clair. « Il faut que les parents interviennent : c’est vraiment pas bon. Il faut baliser et surveiller ça de près et donner quelques stratégies. La psychopédagogie est à mettre de l’avant. Numéro un. »

Ensuite, le contrôle parental. « Ne pense pas que ton jeune est capable de se limiter par lui-même : ça n’arrivera juste pas. Son lobe frontal n’est pas encore assez développé pour cet autocontrôle qui est super difficile, même chez les adultes. »

EXTRAIT

« Dans le cerveau, l’hippocampe est la partie qui permet notamment de s’orienter. Quand tu joues à des jeux vidéo, il demeure inactif, car ton cerveau n’a pas besoin d’évaluer les distances, comme lorsque tu sautes d’une flaque d’eau à une autre. Il n’a pas à t’aider à garder ton équilibre, comme lorsque tu marches sur une poutre. Et il ne cherche pas à comprendre où se situent le ciel et la terre, comme lorsque tu fais des culbutes ou des roulades. Toutes ces aptitudes sont plutôt acquises lorsque tu bouges dans le monde réel. »

