Marchessault : un but, une victoire et une leçon avec Tkachuk

LAS VEGAS | Jonathan Marchessault n’avait pas marqué en cinq matchs à sa première expérience en finale de la Coupe Stanley en 2018 contre les Capitals de Washington. Il a eu besoin d’un peu plus de 17 minutes dans le premier match contre les Panthers de la Floride pour conjurer son mauvais sort.

Marchessault a déjoué Sergei Bobrovsky d’un tir vif en captant un relais précis de Chandler Stephenson en supériorité numérique. Avec ce but, les Knights créaient l’égalité 1 à 1. Et les partisans du T-Mobile Arena devenaient encore plus bruyants.

«Notre départ n’était pas aussi bon, mais nous avons obtenu un gros but en supériorité numérique, a dit Marchessault. C’est toujours agréable d’aider son équipe à gagner un match de hockey. Ça fait toujours du bien.

«Mais je pourrais en marquer zéro et je ne serais pas déçu, a-t-il poursuivi. Tant que je gagne la finale. À cette période de l’année, ça ne change rien si tu écris ton nom sur la feuille de pointage ou pas. Je serais déçu après une défaite. Si je ne marque pas, mais qu’on gagne, je resterai bien heureux.»

L’ailier droit de 32 ans a terminé ce premier match de la finale avec un but, un dossier de +1 et un temps de jeu de 17 min 29 s. Le commun des mortels sortirait d’un tel match avec un grand sourire, mais pas un compétitif dans l’âme comme lui.

«Sincèrement, je n’étais pas très satisfait de mon match, a-t-il souligné. Je trouve que j’ai manqué beaucoup de jeux, surtout en supériorité numérique. Je peux donner un meilleur effort pour mon équipe. Mais ce soir, ça ne me dérange pas trop. La victoire est très importante.»

Marchessault partage avec William Karlsson le premier rang des buteurs de son équipe avec 10 buts en 18 matchs depuis le début des séries. Le numéro 81 a touché la cible dix fois à ses onze dernières rencontres.

Ne pas animer Tkachuk

Décrit par ses coéquipiers comme un joueur qui veut toujours gagner, que ce soit aux cartes, au ping-pong ou au hockey, Marchessault a montré son caractère dès la première période.

Il a répliqué à un coup de Matthew Tkachuk après un sifflet. Quand on lui a rappelé qu’il n’avait pas reculé contre le robuste ailier des Panthers, il n’était pas trop heureux de sa réaction.

«Je m’en veux un peu. Tkachuk est venu me voir et il m’a cinglé sur un poignet et j’ai répliqué. Après un jeu comme ça, il s’agite et il s’excite. Je ne voulais pas devenir impliquer dans ça. C’était la même chose avec Lamborghini [Ryan Lomberg]. Je trouve qu’il joue bien, mais il reste un agitateur. Tu ne dois pas tomber dans le piège et garder ton calme.»

On donnera deux morceaux de robots à Marchessault pour l’utilisation de ce surnom pour Lomberg.

Les Panthers ont d’ailleurs cherché à déstabiliser leurs rivaux dans les dernières secondes de la rencontre. Il y a eu plusieurs escarmouches.

«On jouera de sifflet à sifflet, a répliqué Marchessault. On ne se fera pas mettre dans la merde avec la cochonnerie après les sifflets. C’était niaiseux. C’était un match de deux buts et il restait quatre minutes. Les arbitres ont fait un bon travail. On voulait gagner le match.»

Les Golden Knights ont signé une victoire de 5 à 2 dans ce premier match. En 2018, ils avaient également remporté la première danse en triomphant des Capitals 6 à 4. Mais Alex Ovechkin et les Caps avaient ensuite gagné les quatre autres matchs.

Le gros arrêt

Adin Hill a réalisé l’arrêt du match au début de la deuxième période en étirant le bâton pour bloquer un tir de Nick Cousins. Marchessault a revu le miracle de Braden Holtby dans le deuxième match de la finale de 2018 contre Alex Tuch lors de ce jeu.

«Oui, j’ai pensé à Holtby avec les Caps, a-t-il souligné. C’est un arrêt qui a changé le match. Il est excellent depuis ses débuts en séries. Adin n’abandonne jamais. Il travaille fort. Il a la même mentalité que l’équipe.»

«J’ai juste étiré mon bâton et j’ai réussi à suivre la rondelle, a affirmé Hill. Ça faisait du bien.»