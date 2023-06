Mode de stars: glamour à Cannes et amfAR

Ce fut une autre semaine très glamour sur la Côte d’Azur, alors que se terminait la 76e édition du Festival de Cannes et que se tenait le gala amfAR Cannes, un événement philanthropique en faveur de la prévention et de la recherche médicale contre le sida. Une horde de mannequins a enflammé la soirée de bienfaisance vêtue de strass et de plumes.

Ce courant stylistique s’est poursuivi avec les stars pour la montée des marches du Grand Palais alors que des créations aux fins plissés, aux drapés surprenants et aux broderies minutieuses ont illuminé les festivités.

Isabeli Fontana

Photo AFP

Isabeli Fontana s’est glissée dans une création Mugler. La silhouette reprend les codes de la marque, entre autres les combinaisons à empiècements en tulle et les vestes aux épaules surdimensionnées et à la taille cintrée, tout comme la nouvelle collection collaborative Mugler x H&M qui a débarqué en magasin et en ligne il y a quelques semaines. Les coupes emblématiques Mugler sont désormais accessibles pour toutes et tous, alors que les pièces sont offertes de XXP à XXL et se veulent une célébration de la communauté diversifiée Mugler.

Kate Beckinsale

Photo AFP

Kate Beckinsale a opté pour une création maximaliste de Tony Ward qui juxtapose avec brio de multiples volumes, une asymétrie, une matière ultraviolette moirée et une bande de taille rehaussée de jet.

Alessandra Ambrosio

Photo AFP

Alessandra Ambrosio a choisi une robe d’inspiration Art déco de Dundas agrémentée d’un boléro en plumes blanches pour un deuxième clin d’œil à l’époque.

Yseult

Photo AFP

Yseult a puisé cette robe scintillante dans la collection Balenciaga. Avis à celles qui optent pour un look dénudé, la chanteuse prouve qu’une création hyper couvrante peut aussi avoir un effet spectaculaire, remarquez le détail des manches surdimensionnées.

Fan Bingbing

Photo AFP

Chacune des robes qu’a enfilées Fan Bingbing était plus éblouissante que la précédente, mais la star chinoise a réussi à se surpasser lors de l’événement de clôture du Festival de Cannes. C’est le couturier Georges Hobeika qui a confectionné cette création structurée au dégradé de plumes. Un hommage théâtral au ballet Le Lac des cygnes ?

Olivia Culpo

Photo AFP

Olivia Culpo s’est tournée vers une élégance qui évoque les années 1980 avec cette robe Miss Sohee au corsage en velours décoré de cristaux, dont s’échappe une jupe en taffetas lilas.

Heidi Klum

Photo AFP

Heidi Klum a volé la vedette à la soirée amfAR alors que l’animatrice et mannequin a virevolté dans une robe en plumes chartreuse.

Troye Sivan

Photo AFP

L’acteur-auteur-compositeur-interprète Troye Sivan a opté pour sa version de la tenue de soirée, troquant le smoking pour un haut foulard en organza de Ferragamo.

Julia Garner

Photo AFP

Cette silhouette Gucci, comprenant robe, bijoux et chaussures, est sublime sur Julia Garner. L’actrice est resplendissante !

Look de la semaine: Orlando Bloom

Photo AFP

À la rencontre média du film Gran Turismo sur la Côte d’Azur, Orlando Bloom avait opté pour un look estival parfaitement 2023. Tout en suivant le courant des proportions XL, ce complet Paul Smith n’était pas exagérément ample. La teinte ivoire de l’ensemble, marquée de deux bandes pastel synonymes de la maison, était bien agencée aux derbys crantés. Quant au port « à même la peau », il conférait une certaine désinvolture au look, qui pourrait être aussi obtenu en glissant un polo en laine fine ou en déboutonnant une chemise écrue.