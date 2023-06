Patrick Roy pourrait se retrouver à Ottawa

Les rumeurs vont bon train au sujet de Patrick Roy, qui susciterait l’intérêt d’équipes de la Ligue nationale de hockey pour un poste d’entraîneur-chef.

Le nom de Roy a été lié aux Rangers de New York et aux Blue Jackets de Columbus dans les dernières semaines. Aux dernières nouvelles, toutefois, Roy n’a pas encore discuté avec les Rangers et les Blue Jackets, eux, auraient trouvé leur homme.

Or, c’est du côté des Sénateurs d’Ottawa qu’il faut peut-être regarder.

Du moins, c’est ce qu’a indiqué le réputé informateur Darren Dreger sur les ondes de TSN durant le tournoi de la Coupe Memorial.

«Parmi les trois groupes en lice pour acheter les Sénateurs d’Ottawa, il y a au moins l’un deux qui est intéressé à Patrick Roy», a fait savoir Dreger.

Tout indique que Roy ne reviendra pas derrière le banc des Remparts la saison prochaine. Il y a fort à parier que son successeur est Simon Gagné.

En 2016, Roy a quitté l’Avalanche du Colorado et renoncé du même coup à ses titres de vice-président des opérations hockey et d’entraîneur-chef. En trois saisons avec l’Avalanche, il s’est qualifié une fois pour les séries, soit lors de sa première année à Denver, au terme de laquelle il a remporté le trophée Jack Adams.