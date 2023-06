Pourquoi mes pivoines sont-elles envahies par les fourmis (c’est normal!)

Cultivée et vénérée en Asie depuis de nombreux siècles, la pivoine charme les êtres humains depuis fort longtemps. Certaines jardinières et certains jardiniers passionnés lui vouent un véritable culte et la considèrent comme la reine des fleurs.

Photo fournie par Primrose hall Peonies

La majorité des pivoines nécessitent plus de 4 heures d’ensoleillement pour fleurir abondamment. Elles peuvent pour la plupart tolérer la mi-ombre, ou même l’ombre légère dans certains cas, mais leur floraison s’en trouve généralement diminuée.

D’autre part, les pivoines ne tolèrent pas les sols constamment humides. Elles apprécient plutôt les terres riches en matière organique, fraîches et parfaitement bien drainées. Lorsqu’on plante une pivoine dans un sol argileux lourd, il est impératif de l’amender avec du compost. Une pivoine doit être plantée dans un grand trou qui a une largeur équivalente à trois fois le diamètre de la motte de racines, tandis que la profondeur doit être équivalente à une fois et demie la hauteur de la motte, dans un terreau composé d’une moitié de terre existante, si elle est de bonne qualité, et d’une moitié de compost.

Les pivoines mettent quatre ou cinq années pour atteindre leur maturité et peuvent ensuite rester au même endroit pendant plusieurs décennies sans être divisées. En fait, moins on dérange une pivoine, mieux elle se porte.

Le dessus des racines des pivoines doit toujours affleurer le sol. Il est donc absolument essentiel de ne pas planter ces vivaces trop profondément, sans quoi elles ne fleuriront pas.

Quelques conseils

La partie supérieure de la souche ne doit jamais être recouverte de plus de 2,5 cm de terre légèrement compactée.Les racines des pivoines vendues en contenants sont habituellement déjà disposées à la bonne profondeur dans leur pot. Au moment de la plantation, il n’y a alors qu’à placer le dessus de la motte de terre au niveau du sol existant.

Lors de la plantation, assurez-vous de fournir beaucoup de compost aux pivoines. Les années qui suivent leur mise en terre, épandez une épaisseur de 2,5 cm de compost à leur pied chaque printemps. Attention ! évitez toutefois de disposer cet amendement directement sur la souche des pivoines.

Il est essentiel de mettre le compost au pourtour des plants à une distance d’environ 15 cm des tiges. Au moment de l’épandre, vous pouvez également fournir à vos pivoines trois ou quatre (100 ml) poignées d’un engrais d’origine naturelle à dégagement lent et riche en potassium, dont la formulation se rapproche de 5-3-8. Le potassium favorise la formation de bourgeons à fleurs.

Des fourmis au service des pivoines

Juste avant leur floraison, il arrive fréquemment que les pivoines soient littéralement envahies par les fourmis. N’ayez crainte, ces aimables bestioles ne causent aucun dommage aux pivoines. Les fourmis sont plutôt bénéfiques puisqu’elles font la guerre à tous les insectes qui convoitent les pivoines dont elles ont la garde. En guise de remerciement, les pivoines nourrissent les fourmis bienfaitrices en leur offrant du nectar sécrété par des glandes situées à la base des sépales qui recouvrent leurs bourgeons à fleurs.

Photo fournie par Loquita Desita

Pivoines à fleurs simples

Les nombreux cultivars de pivoines offerts sur le marché horticole arborent divers types de floraisons, allant des grosses fleurs doubles jusqu’aux délicates fleurs simples, en passant par les fleurs semi-doubles.

Malheureusement, les grosses fleurs doubles de certains cultivars de pivoines sont très lourdes et s’écrasent au sol après la pluie, ce qui les rend particulièrement inesthétiques et nécessite l’utilisation de tuteurs.

Photo tirée du site coolplants.com

Photo fournie par John Scheepers

Photo fournie par John Scheepers

Pour leur part, les pivoines à fleurs simples sont habituellement moins sujettes à s’écraser au sol. Leurs fleurs sont composées de 5 à 10 pétales qui entourent un cœur rempli d’étamines. Certains cultivars arborent des étamines qui ne produisent pas de pollen. Ces pièces florales, appelées staminodes, ne sont pas complètement transformées en pétales.

D’autres pivoines, très singulières, possèdent un cœur garni de larges étamines pétaloïdes qui ressemblent un peu plus à de vrais pétales.

Parmi les centaines de cultivars de pivoines à fleurs simples, en voici cinq qui ont une excellente tenue, même sous la pluie et le vent.

Pivoines arbustives

Les pivoines arbustives sont des plantes tout à fait fascinantes qui forment des tiges ligneuses. Sous des cieux cléments, certaines de ces pivoines peuvent atteindre jusqu’à 3 mètres de hauteur. Par contre, sous un climat plus rigoureux comme le nôtre, elles font rarement plus de 1,5 mètre. C’est une erreur de penser que les pivoines arbustives sont des plantes fragiles, puisque bon nombre de cultivars peuvent être cultivés dans les zones 4 et 5 sans trop de difficultés, parfois même jusqu’en zone 3. En voici deux qui feront merveille dans votre jardin.

Photo fournie par Halifax Perennials

Photo fournie par Halifax Perennials

Hybrides Itoh

Plusieurs croisements entre la pivoine arbustive Alice Harding, dont la floraison est jaune, et la pivoine lactiflore Kakoden, aux grandes fleurs blanches doubles, exécutés en 1948 par l’hybrideur japonais Toichi Itoh, ont mené à la création d’une nouvelle génération de pivoines aux fleurs de couleur jaune.

À la suite des travaux de M. Itoh, certains hybrideurs ont développé plusieurs autres hybrides de pivoines intersectionnels. Vigoureux et rustiques, les hybrides de pivoines Itoh arborent de solides tiges qui résistent très bien à la pluie et aux vents.

Photo fournie par Dig Delve