Stephen King a aidé «Le Croque-mitaine» à sortir en salles

Le Croque-mitaine était prévu pour uniquement une diffusion en streaming, jusqu’à l’intervention de Stephen King.

Le film d’horreur, avec Chris Messina et Sophie Thatcher, devait être diffusé sur le service de streaming Hulu, mais les dirigeants de 20th Century Studios ont décidé de le diffuser en salle à la suite de projections-tests positives et des commentaires enthousiastes de Stephen King.

«Nous avons montré ce film à Stephen King à la fin de l’année dernière, a déclaré le réalisateur Rob Savage avant une projection à Londres mardi. Nous avons loué son cinéma préféré dans le Maine, il y est allé avec un seau de pop-corn et j’avais quelqu’un de 20th assis au dernier rang qui a tweeté en direct durant tout le film, “Stephen King vient de sursauter”, “Stephen King a ri à cette blague”».

«Il est sorti et nous a envoyé le plus beau des messages en disant: “C’est un putain de film effrayant, je l’ai adoré, et ils seraient idiots de ne pas le sortir sur grand écran”. Ce devait être un film en streaming, mais avec l’aide de Stephen King, il s’est retrouvé ici», a conclu Rob Savage devant le public.

Le réalisateur de Host a fait remarquer qu’il avait tourné Le Croque-mitaine en pensant au cinéma, bien qu’il sache que la diffusion du film devait être en streaming. «Même si ce film était destiné au petit écran, nous l’avons fait en pensant au grand écran, nous l’avons fait en pensant à une expérience comme celle-ci», a-t-il ajouté, en référence à la salle de cinéma dans laquelle il se trouvait.

Le Croque-mitaine, qui met également en scène Vivien Lyra Blair et David Dastmalchian, est inspiré de la nouvelle éponyme de Stephen King publiée en 1973. Il raconte l’histoire des membres d’une famille en deuil qui sont la proie d’une entité surnaturelle dans leur propre maison.

Le film est déjà en salles.