Un pétrolier en panne remorqué dans le canal de Suez

L’Égypte a déployé dimanche trois remorqueurs pour tracter un navire pétrolier tombé en panne dans le canal de Suez, a annoncé l’autorité responsable de ce passage maritime par lequel transite 10% du commerce mondial.

• À lire aussi: Tempête de sable en Égypte: un homme meurt écrasé par un panneau publicitaire

Le trafic est revenu à la normale «dans les deux sens», après une brève interruption causée par un «dysfonctionnement technique au niveau de la salle des machines» du navire Seavigour, qui est censé rallier la Russie à la Chine, a indiqué l’Autorité du canal de Suez.

Trois remorqueurs ont dû «tracter et amarrer pour réparations» le navire pétrolier d’une capacité de 82 000 tonnes et long de 274 mètres pour 48 de largeur tombé en panne, a précisé cette même source.

L’incident s’est produit alors que l’Égypte traverse une crise économique caractérisée par une inflation de 32% et une dévaluation de sa monnaie de 50%. Le pays est en quête de ressources en dollars pour faire face à ces défis urgents.

Le canal de Suez est l’une de ses premières sources de revenus en devises avec plus de sept milliards de dollars de revenus enregistrés en 2022.

En mars 2021, l’Ever Given, un porte-conteneurs géant de presque 200 000 tonnes dont la proue s’était encastrée dans la rive est du canal pendant une tempête de sable, avait bloqué pendant plusieurs jours la voie de circulation entre l’Europe et l’Asie.

L’opération de sauvetage avait duré six jours et coûté la vie à un agent de l’Autorité du canal de Suez. L’Égypte avait perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture, alors que les assureurs avaient estimé à des milliards de dollars de perte par jour l’impact pour le commerce maritime mondial.