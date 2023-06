Une dame de 71 ans recherchée à Saint-Jean-sur-Richelieu

Le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu demande l’aide du public dans ses recherches pour retrouver une dame de 71 ans disparue depuis le 31 mai 2023. Odette Levesque a été vue la dernière fois le 31 mai 2023 à sa résidence du secteur Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette dernière pourrait tenter de se rendre dans la région de Québec.

Âgée de 71 ans, mesurant 1,62 m (environ 5 pi 3) et pesant 50 kg (environ 110 lb), elle a les cheveux grisonnants et les yeux verts. Elle se déplace avec le dos courbé et les pieds vers l’intérieur.

Ce n’est pas dans les habitudes de la dame d’agir ainsi. Elle n’a pas ses médicaments avec elle.

La police a des raisons de craindre pour sa sécurité.

Toute information peut être transmise au Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu au 450-359-9222, poste 1 pour la répartition.