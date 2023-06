Voici pourquoi la confiance en soi est nécessaire à notre qualité de vie

La confiance en soi ou l’assurance est le sentiment de pouvoir faire face aux défis qui se présentent à nous.

Notre assurance réduit notre hésitation, notre peur de l’échec et notre sentiment d’être vulnérable. Elle est moins élevée dans les situations où nous sommes moins expérimentés, moins prêts ou moins en contrôle. Elle augmente quand nous sommes convaincus de savoir quoi faire et quand nous sommes appuyés par notre entourage.

Notre assurance se développe grâce à nos expériences, particulièrement le développement de nos habiletés, nos succès et l’approbation de notre entourage. Ces expériences renforcent notre système cérébral d’estime de soi qui réduit notre anxiété et nous permet d’affronter nos défis.

Un bouclier psychologique

Notre assurance est un bouclier antistress. Elle amplifie nos intuitions sur nos forces et nous fait oublier nos limites. Elle peut nous aider dans les moments difficiles en réduisant notre peur, nos évaluations négatives ou notre fatigue.

Notre assurance est aussi un bouclier qui nous aide à affronter la rivalité. Elle nous aide à nous affirmer, à envoyer des signaux aux autres (ex. : « je sais ce que je veux », « on ne peut pas me leurrer facilement », « je m’attends à être respecté »). Elle permet de résister aux provocations et de s’affirmer quand les autres prennent trop de place, quand ils essaient de nous influencer ou de nous intimider.

Source d’ambition et d’audace

En plus d’être un bouclier, notre assurance est un moteur qui augmente notre détermination à faire des efforts et à progresser. Notre motivation, notre curiosité et notre soif de nouveaux défis augmentent.

Notre détermination peut se transformer en ambition, une envie de voir plus grand ou de se dépasser. L’ambition nous donne des ailes parce que les risques paraissent faibles par rapport au potentiel de réussite. Elle nous donne envie d’explorer de nouvelles choses (endroits, activités). Elle nous fait voir les efforts comme des défis stimulants, des occasions d’utiliser nos capacités.

Notre assurance nous rend aussi plus audacieux. En nous faisant croire en nous, elle nous aide à prendre notre place. Elle nous fait remarquer les occasions qu’on pourrait saisir et nous donne l’envie d’entreprendre ou même parfois l’envie de conquérir. Elle nous fait prendre plus d’initiatives et nous incite à nous mettre de l’avant.

En minimisant nos doutes, notre assurance nous rend aussi plus convaincants. Elle nous permet de rassurer les personnes plus anxieuses lorsque surviennent des événements imprévus (incidents, pannes). Certaines personnes montrent une telle assurance en parlant qu’elles réussissent à convaincre les autres même quand elles maîtrisent mal le sujet.

Nos baisses d’assurance nous font rater plusieurs occasions, elles nous font éviter de nous exprimer (excès de réserve) et de nous faire valoir (excès d’humilité). Parfois, elles peuvent nous transformer en victimes aigries, envieuses ou susceptibles. À l’extrême, la dépression peut réduire notre assurance au point où l’on passe notre temps à se dénigrer et à laisser toute la place aux autres.

Cependant, les excès d’assurance sont aussi dommageables, car ils peuvent nous rendre aveugles aux risques (téméraires) ou aux doutes (promesses exagérées). L’excès d’assurance peut aussi nous faire manquer d’empathie (opportunistes, prétentieux, arrogants, narcissiques), car nos intuitions fonceuses réduisent notre sensibilité aux réactions des autres.

Moduler son assurance

Selon les circonstances, l’assurance peut être favorisée par des changements dans nos interactions, comme recevoir plus de reconnaissance et d’encouragements, ou par des interventions sur les facteurs psychologiques sous-jacents (anxiété, dépression, traumatismes).

Les excès d’assurance peuvent être modérés par l’entraînement de l’intelligence sociale pour rééquilibrer nos sensibilités (moins de moi, plus de nous). Que ce soit chez l’enfant ou chez l’adulte, la confiance en soi a des répercussions majeures sur la qualité de vie et on doit y porter une attention particulière.