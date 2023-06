2e saison de la série «Le monde de Gabrielle Roy»: l'auteure de «Bonheur d'occasion» s’ouvre au monde

Romane Denis reprend son rôle de Gabrielle Roy dans les huit épisodes de la deuxième saison de la série Le monde de Gabrielle Roy, dont le tournage bat son plein à Winnipeg, au Manitoba.

La comédienne de 25 ans incarne la célèbre romancière maintenant adulte, alors que son univers s’ouvre sur le monde.

Voici le synopsis: sur fond de crise économique après le krach boursier de 1929, flanquée entre deux guerres et bercée par le jazz, Gabrielle (Romane Denis) cherche sa voie pour trouver «sa voix». À part elle, il ne reste à la maison paternelle que sa mère Mélina (Martine Francke) et sa sœur Clémence (Marie-Ève Fontaine). Passablement appauvri, l’univers familial ne cesse de se rétrécir tandis que le fossé entre Mélina et Gabrielle grandit. Car, en parallèle à sa carrière d’institutrice, Gabrielle s’ouvre au monde des arts et de la culture, en côtoyant, notamment, des immigrants belges, français, italiens et ukrainiens, mais également le milieu anglophone de Winnipeg qui l’initie à la littérature anglaise et américaine. La jeune femme a soif d’émancipation et cherche à s’affranchir, rêvant même de partir en Europe.

Outre Marie-Ève Fontaine, les nouvelles intrigues écrites et réalisées par Renée Blanchar mettent en vedette plusieurs autres comédiens franco-manitobains, dont Sarah Flynn, Brielle Foidart, Calix Foidart, Alicia Johnston, Micheline Marchildon, Clara Monin, Louis St-Cyr et Milo Van Tichelen. Le Franco-Ontarien Jean-Marc Dalpé et la Saskatchewanaise Marina Stephensen Kerr sont également de la partie.

En plus de Romane Denis et de Martine Francke, le Québec est représenté pour sa part par les talents de Janie Faucher-Roy, David Giguère, Lila Paquette Mourmant et Mattis Savard-Verhoeven.

Coproduction Manitoba-Québec en vertu d’un partenariat entre Productions Rivard et Zone 3, la deuxième raison de la série Le monde de Gabrielle Roy sera disponible durant la saison 2023-2024 sur ICI Tou.tv Extra et diffusée sur ICI Télé.