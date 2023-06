Ablation simple de l’utérus: une meilleure solution en cas de cancer du col?

L’ablation de l’utérus est une option sécuritaire qui peut sauver les femmes atteintes d’un cancer du col de l’utérus, selon une nouvelle étude partagée par le CHU de Québec.

«Un essai clinique international de phase 3 dirigé par le Groupe canadien des essais sur le cancer (CCTG), en collaboration avec le Gynecological Cancer InterGroup (GCIG), a déterminé qu’une hystérectomie simple avec évaluation ganglionnaire pelvienne est une option de traitement sécuritaire pour les femmes atteintes d’un cancer du col de l’utérus à un stade précoce», a résumé le CHU, en précisant que les risques étaient faibles.

Le CHU a précisé que l’hystérectomie simple consiste à enlever l’utérus et le col de l’utérus, alors que l’hystérectomie radicale implique d’enlever aussi des tissus avoisinant l’utérus et 1 à 2 cm de vagin.

Au total, 700 patientes provenant de 12 pays ont participé à la recherche. L’étude a examiné le taux de récidive pelvienne à trois ans chez les patientes recevant les deux types d’hystérectomie. Le groupe ayant subi une hystérectomie simple présentait moins de problèmes de vessie immédiats et à long terme, en plus de présenter une meilleure qualité de vie.

«Environ 44 % des femmes atteintes d’un cancer du col de l’utérus reçoivent un diagnostic de maladie à un stade précoce, dont une proportion importante répondra aux critères de cancer de faible risque, selon les auteurs de l’étude. Lorsqu’il est détecté à un stade précoce, le taux de survie relative à cinq ans pour le cancer invasif du col de l’utérus est de 92 %.»

«Nouveau standard de traitement»

Les résultats ont été présentés par la responsable de l’étude, Marie Plante, gynécologue oncologue au CHU de Québec-Université Laval, le 2 juin dernier, lors de la réunion annuelle 2023 de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO). La principale intéressée se réjouit du fait que l’hystérectomie simple soit une option sécuritaire pour les femmes.

«Cet essai influencera probablement la pratique, en offrant un nouveau standard de traitement plus approprié pour les patientes atteint d’une maladie à faible risque», a-t-elle indiqué.

Le CHU a rappelé que le cancer du col de l’utérus est le quatrième cancer le plus diagnostiqué mondialement. Il est la quatrième cause la plus fréquente de décès par cancer chez les femmes.