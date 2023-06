Baseball majeur : un poste important pour Albert Pujols

L’ancien joueur étoile du baseball majeur Albert Pujols a été nommé comme assistant spécial au commissaire Rob Manfred, lundi.

L’homme de 43 ans aura notamment la responsabilité de faire le pont avec les joueurs de son pays d’origine, soit la République dominicaine. Il sera aussi analyste au réseau MLB Network.

«Je ne pourrais pas être plus heureux de ce nouveau chapitre dans ma carrière, a déclaré Pujols dans un communiqué des ligues majeures. Le commissaire Manfred et moi, nous partageons la même passion pour le développement du jeu en République dominicaine et j'ai hâte de voir ce que nous pourrons accomplir ensemble. Je suis aussi reconnaissant de l'opportunité offerte de rejoindre la famille de MLB Network.»

«Au-delà de sa longue liste d'accomplissements sur le terrain, Albert est une personnalité très respectée qui représente extraordinairement bien notre sport, a pour sa part indiqué Manfred. Il a à cœur de faire la différence dans nos communautés.»

Pujols a pris sa retraite comme joueur au terme de la campagne 2022, après avoir disputé 22 saisons. Il a porté les couleurs des Cardinals de St. Louis, ainsi que des Angels et des Dodgers de Los Angeles.

L’homme qui a remporté deux fois la Série mondiale pointe au quatrième rang de l’histoire du baseball majeur pour les coups de circuit (703). Il a maintenu une moyenne au bâton de ,296 et produit 2218 points.