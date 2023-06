Feux de forêt: «C’est du jamais-vu», s’inquiète François Legault

Avec plus de 160 incendies actifs, dont une 114 hors contrôle, notamment sur la Côte-Nord et en Abitibi, «c’est du jamais-vu», s’est inquiété le premier ministre François Legault, en faisant le point sur les feux de forêt qui ont forcé l’évacuation d’environ 10 000 personnes, jusqu’à présent.

• À lire aussi: Une saison des feux «sans précédent» et loin d’être terminée, avertit Ottawa

• À lire aussi: Un des brasiers à proximité de Sept-Îles pourrait bientôt être maîtrisé

«On en a pour longtemps», a constaté M. Legault, en visitant le Centre des opérations gouvernementales du ministère de la Sécurité publique, à Québec.

«On parle de l’été» pour éteindre l’ensemble des feux, a-t-il précisé en répondant aux questions des journalistes.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Pour ajouter au défi, comme les autres provinces canadiennes sont elles aussi confrontées à des feux de forêt, le Québec a dû se tourner vers la France et les États-Unis, qui enverront chacun une centaine de pompiers, au cours de la prochaine semaine. Des pourparlers sont aussi en cours avec d’autres pays comme le Costa Rica, le Chili et le Portugal, entre autres.

À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau s'est lui aussi inquiété d'une saison des feux «sans précédent», qui est loin d’être terminée. Parmi quelques 3000 pompiers à la tâche à travers le pays, 957 sont venus en renfort de l'étranger. «On sait [que les pompiers] font d‘extrêmement longues journées dans des situations extrêmement difficiles. Ils ont tout notre appui», a indiqué M. Trudeau

Inquiet pour l’Abitibi

«Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est l'Abitibi», a signalé François Legault, en raison des prévisions météorologiques, qui prévoient du temps sec pour les cinq prochaines journées.

Ne ratez pas l'émission de Mario Dumont, diffusée chaque jour en direct ou en balado, dès 15 h 30 sur QUB radio :

Pour des endroits comme Normétal et Lebel-sur-Quévillon, qui a «frôlé la catastrophe», «ce n’est pas une bonne nouvelle», a dit le premier ministre. En revanche, de la pluie est attendue sur la Côte-Nord.

Photo Marc-André Gagnon

Il ne faudra d’ailleurs pas se surprendre si des effectifs actuellement déployés dans le coin de Sept-Îles sont envoyés en Abitibi, a-t-il prévenu.

D’autres régions comme le Nord-du-Québec, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Mauricie sont aussi touchées.

Un village part en fumée

À Clova, près de La Tuque, la situation est telle que les autorités n’ont eu d’autre choix que de laisser le village brûler, a concédé François Legault, devant les caméras qui l’accompagnaient lors d’une prise d’images avec les autorités qui coordonnent la lutte contre les feux de forêt. «Il n'y a personne de blessé», a-t-il précisé.

Une trentaine d'âmes vivent dans cette petite municipalité de la Mauricie. «C’est une situation qui est plus que compliquée dans le coin de Clova», a reconnu le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui n’était pas en mesure de préciser le nombre de bâtiments qui ont pu y passer.

Exception faite de Clova, pour l'heure, peu de résidences ont été touchées par le feu dans les municipalités. À Chapais, les résidents qui avaient été évacués ont pu réintégrer leur domicile. «Il ne faut pas non plus annuler ses projets de vacances», croit le premier ministre.

Changements climatiques

Après avoir discuté avec le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, François Legault en a profité pour lancer un appel à la prudence à l’ensemble des Québécois, pour les 24 à 48 prochaines heures.

«Il y a des enjeux de qualité de l’air jusqu’à Montréal», a insisté M. Legault, en suggérant par exemple aux personnes plus fragiles de «fermer ses fenêtres», et de «ne pas faire par exprès» pour pratiquer des activités à l’extérieur.

«On peut faire un lien avec les changements climatiques», a souligné le premier ministre qui, face à une tendance à la hausse en ce qui a trait au nombre de feux de forêt, envisage d’augmenter les ressources (comme les avions-citernes) en conséquence pour les affronter.

Selon l’ordre des priorités, les autorités prendront d’abord en charge les personnes isolées en forêt, les communautés situées à proximité, puis les infrastructures stratégiques, comme celles d’Hydro-Québec, et en dernier lieu, le bois, dont plusieurs hectares risquent donc de disparaitre en fumée. Déjà plus de 200 000 hectares de forêt sont atteints par les feux, selon la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina.

- Avec la collaboration de Raphaël Pirro, Agence QMI