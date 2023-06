Cisjordanie: un Palestinien de 3 ans succombe à des tirs israéliens

Un petit garçon palestinien de trois ans, touché par des balles de l'armée israélienne la semaine dernière en Cisjordanie occupée, a succombé à ses blessures lundi, ont rapporté des sources israélienne et palestinienne.

Le ministère de la Santé palestinien a annoncé dans un bref communiqué la mort de Mohammed Haitham al-Tamimi, âgé de trois ans et originaire du village de Nabi Saleh, au nord de Ramallah.

Il avait été blessé par l'armée israélienne jeudi soir, lors d'échanges de tirs entre des soldats et des assaillants près de la colonie de Neveh Tzuf (Halamish), à proximité de Nabi Saleh, d'après un communiqué militaire.

L'armée « regrette le mal causé aux non-combattants et est engagée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher de tels incidents », a-t-elle affirmé.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, elle avait précisé que des "assaillants (avaient) ouvert le feu en direction de la communauté de Neveh Tzuf. Des soldats postés près de la communauté ont riposté en tirant un certain nombre de balles".

« Du fait des tirs à balles réelles de l'armée, deux Palestiniens ont été blessés », avait dit l'armée. « L'un des deux, un enfant de trois ans, a été évacué par hélicoptère militaire vers un hôpital israélien ».

L'hôpital Sheba où il avait été admis, dans la banlieue de Tel-Aviv, a confirmé sa mort lundi, « malgré les nombreux efforts du personnel médical ces derniers jours », d'après un communiqué.

Son père, Haitham al-Tamimi, 40 ans, avait déclaré jeudi soir à l'AFP qu'il était avec « (son) enfant dans (sa) voiture » au moment des tirs.

« Nous voulions rendre visite à de la famille. Soudainement on a tiré sur moi et mon fils, j'ai pensé que cela venait de la tour (militaire près de Nabi Saleh) », a-t-il dit, aux urgences d'un hôpital de Ramallah où il avait été évacué pour des blessures par balles à l'épaule.

La gouverneure de Ramallah, Laïla Ghannam, a qualifié cette fusillade de « double crime ».

« Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, des funérailles pour deux personnes (M. Tamimi et son fils) auraient lieu », a-t-elle déclaré.

Le petit garçon sera enterré mardi.

Depuis le début de l'année, au moins 156 Palestiniens, 21 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.