Comment mieux soutenir ma fille dans son rôle de mère?

J’ai avec ma fille une relation difficile et j’aurais besoin de quelques conseils pour éviter les faux pas. Pour faire un portrait de famille, disons que je me suis sauvée de la mienne très jeune et qu’à 25 ans, j’avais déjà mis au monde mes trois enfants.

Disons que le père de ces deniers était tout, sauf adéquat, mais comme il était souvent absent pour son travail, je réussissais à pallier ses manques. À l’adolescence des enfants, quand il a décidé de changer de job pour être plus souvent avec nous, les choses se sont gâtées, car il est venu saboter la discipline que j’avais établie dans la maison.

Ma fille, de tempérament plus récalcitrant que mes deux fils, a vite trouvé son père plus cool, et s’est mise à me faire la guerre. Forte en gueule comme l’était tout le monde dans ma famille, ça a vite dégénéré entre elle et moi. Et avec son père qui prenait sa défense, ça a mené notre couple à l’éclatement.

Quand j’ai décidé de me séparer, ma fille a décidé de suivre son père, alors que ses frères ont choisi de rester avec moi. Je l’ai rarement vue les années qui ont suivi. C’est quand elle a eu des enfants qu’elle a recommencé à se rapprocher de moi. Même si on se ressemble peu, elle et moi, elle a choisi un homme comme son père, sans aucun sens de l’organisation, et toujours prêt à faire la fête plutôt que de montrer à leurs deux enfants de un et trois ans, c’est quoi une vie de famille normale.

Avec pour résultat que ma fille se retrouve avec le rôle disciplinaire à jouer et que ça fait ressortir le moins beau d’elle. Toujours en conflit avec son conjoint, l’atmosphère est à couper au couteau chez eux. Ils ne se parlent que pour se crier après et ça rejaillit sur les enfants qui sont devenus « pas tenables ». Quand j’essaie de la rendre consciente du problème, elle me réplique que j’ai fait pire en me séparant de son père, et que je n’ai pas de leçon à donner. Comment faire pour l’aider, sachant que ses finances sont limitées ?

Mère impuissante à passer son message

Je ne crois pas que c’est en tentant de vous immiscer dans la dynamique familiale de votre fille que vous allez réussir à la toucher. Continuez de la soutenir en gardant les enfants pour la soulager et demeurez une oreille attentive si elle a l’envie de se raconter. Vous pourriez cependant lui suggérer de s’adresser à un organisme d’aide familiale pour obtenir du soutien. Dites-lui qu’en composant le 211 on lui indiquera tous les programmes et services sociaux disponibles près de chez elle et auprès desquels elle pourrait solliciter une aide pertinente.