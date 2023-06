Comment préparer sa peau pour l'été

L'été arrive, il est donc temps de faire très attention à sa peau.

Alors que vous pensez peut-être à vous détendre au soleil, vous devriez aussi prendre le temps de vous assurer que votre peau est saine et heureuse. Nicola Jones, visagiste de renom et fondatrice de la marque de soins Face Junkie, a dressé une liste de trois conseils importants pour adapter votre routine de soins à vos besoins estivaux.

N'oubliez pas votre cou

Lors de vos soins quotidiens, n'oubliez pas de prendre soin de votre cou, car c'est « l'une des parties du corps qui vieillit le plus vite », explique-t-elle. En étendant votre soin au cou, vous « aiderez la peau à être hâlée » tout en la « protégeant du soleil ».

Misez sur la vitamine C

Elle recommande aussi d'ajouter de la vitamine C à votre routine quotidienne de soins de la peau au moyen d'une crème ou d'un sérum pour vous aider à obtenir « l'éclat estival parfait ».

« L'incorporation d'ingrédients actifs supplémentaires comme la vitamine C dans votre routine de soins de la peau augmentera la teneur en eau de la peau grâce aux propriétés de la vitamine, produisant plus de sébum pour fixer l'humidité », affirme-t-elle.

L'exfoliation est essentielle

Le temps chaud et l'humidité peuvent rendre votre peau plus grasse que d'habitude, ce qui peut obstruer les pores. Nicola Jones suggère d'utiliser des exfoliants à base d'acide glycolique, car ils sont bénéfiques pour « la plupart des types de peau » et sont plus efficaces pour « les personnes qui ont des points noirs, des pores dilatés et des rougeurs ».

L'experte ajoute : « Les exfoliants physiques sont une excellente alternative pour les personnes à la peau sensible ou qui souhaitent s'éloigner des produits à base d'acide ».