Découvrez pourquoi cette région est l’endroit idéal pour des vacances en famille

La région du Bas-Saint-Laurent, située à 4h de route de Montréal et à 2h de la ville de Québec, est un endroit époustouflant qui allie paysages saisissants, accès facile au fleuve et une variété d’activités pour tous les goûts.

Il s’agit d’ailleurs d’une destination incontournable pour les adeptes de plein air, puisqu’on y retrouve plusieurs parcs nationaux renommés ainsi que des lacs pour pratiquer des sports nautiques, dont le lac Témiscouata et le lac Pohénégamook.

Découvrez tout ce que le Bas-Saint-Laurent peut vous offrir pour vos vacances cet été.

Profitez des joies de l’été en plein air

Si vous appréciez les activités en plein air, vous serez assurément enchanté par la panoplie de sports que vous pourrez pratiquer dans la région, et ce, été comme hiver !

Avec ses grands espaces, le Bas-Saint-Laurent est un véritable terrain de jeux pour les amateurs de vélo, de kayak, d’escalade, de kite surf et plus encore.

Un voyage de découvertes pour toute la famille

Pas question qu’un membre de la famille s’ennuie en visite au Bas-Saint-Laurent ! On y retrouve des endroits où se dégourdir les jambes, une faune et une flore épatantes à observer et, surtout, des activités spécialement pensées pour les enfants afin de faire le plein de souvenirs.

Des activités qui plairont aux petits comme aux grands ! Camping de la Plage de Pohénégamook : amusez-vous dans une aire de baignade avec une plage de sable doux, mais aussi dans le plus grand jeu gonflable aquatique au Québec. amusez-vous dans une aire de baignade avec une plage de sable doux, mais aussi dans le plus grand jeu gonflable aquatique au Québec. En savoir plus Activités en nature au Canyon des portes de l’enfer : dans ce Canyon unique, la technologie et la nature s’unissent pour proposer des expériences de sentier interactif, un spectacle nocturne et un labyrinthe qui vous étonneront ! dans ce Canyon unique, la technologie et la nature s’unissent pour proposer des expériences de sentier interactif, un spectacle nocturne et un labyrinthe qui vous étonneront ! En savoir plus Plage de Sainte-Luce : l’endroit parfait pour pratiquer des activités variées : paddle board, kayak, pique-nique, resto, promenade, etc. l’endroit parfait pour pratiquer des activités variées : paddle board, kayak, pique-nique, resto, promenade, etc. En savoir plus Parc de la Pointe à Rivière-du-Loup : un parc nature rafraîchissant où on retrouve un belvédère, de la randonnée, des sentiers de vélo, etc. un parc nature rafraîchissant où on retrouve un belvédère, de la randonnée, des sentiers de vélo, etc. En savoir plus

Imprégnez-vous de la nature lors de votre escapade

La réputation des parcs nationaux du Bas-Saint-Laurent n’est plus à faire. Entre fleuve, forêt et montagne, ces espaces protégés abritent des paysages où il fait bon se poser. Pourquoi ne pas s’y rendre pour profiter de certains des plus beaux couchers de soleil du monde ?

Amoureux de la nature ? Planifiez dès maintenant vos vacances dans le Bas-Saint-Laurent et découvrez encore plus d’activités renversantes !