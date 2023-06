Du plastique dans nos vêtements, la triste réalité

Rappelons d’abord que le plastique est produit à partir de pétrole brut. Mais qui le sait vraiment ?

Le consommateur lambda en est peu informé, ou bien le sait et puis l’oublie quand il s’agit de faire des choix pour s’habiller. Une étude nord-américaine, réalisée par Protein Evolution et Wakefield Research, montre que la majorité des Américains ignorent que les vêtements contiennent beaucoup de matières plastiques. Et que le plastique est fait à partir de pétrole.

Pourtant, selon les chiffres donnés par le Programme des Nations unies pour l'environnement en 2019, plus de 60% des matériaux utilisés pour la fabrication des vêtements sont des matières plastiques. À commencer par le polyester et le nylon (ah ! les bas nylon !)

Selon l’Ademe, le polyester (matière synthétique dérivée du pétrole), est la plus produite dans le monde.

Quand on pense au continent de plastique qui flotte dans l’océan, se souvient-on que les matières synthétiques, comme le polyester, libèrent des microparticules de plastique à chaque lavage qui finissent par milliers de tonne dans ces mêmes océans ?

Fabriquer des vêtements ou accessoires en polyester à partir de polyester recyclé, ce qui se fait mais en très petite quantité, est-il une solution ? Pas à long terme, pensent les défenseurs de l’environnement. Car au départ, il y a encore production de plastique...