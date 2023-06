Événement important pour qui veut s’intégrer

En mai dernier, se tenait à Longueuil le forum « Regards croisés entre générations et cultures ». « L’événement regroupait des chercheurs, des porteurs de projets et des citoyens, afin d’explorer des pistes de solutions intergénérationnelles à l’inclusion des nouveaux arrivants ainsi qu’aux enjeux de racisme et de discrimination. Le forum était aussi l’occasion de dévoiler et récompenser les lauréats du concours de la semaine québécoise intergénérationnelle 2023. »

Malgré la grande richesse de la diversité québécoise, de nombreux mythes persistent au sein de notre société, qui devrait en être une d’accueil, concernant les personnes issues de l’immigration. C’est pourquoi, cette année, « Intergénérations Québec invitait les gens à s’interroger sur le potentiel du rapprochement générationnel en tant que levier de lutte contre les discriminations. » Comme quoi des choses se font pour réunir les gens qui le veulent, de quelque âge et de quelque origine qu’ils soient, pour peu qu’ils s’y intéressent.

Une participante

Nous communiquer certaines des conclusions de cet événement aurait été pertinent. Pensez-y la prochaine fois.