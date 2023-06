Finale de la Coupe Stanley: les Golden Knights trop forts pour les Panthers

LAS VEGAS | Dans la vie, c’est important d’être bien branché. De savoir sur qui se fier pour obtenir les bons tuyaux. Il appert que les joueurs des Golden Knights ont trouvé un espion hors pair pour savoir comment percer l’armure de Sergei Bobrovsky.

Pour la deuxième fois en autant de matchs depuis le début de cette finale, Jonathan Marchessault et ses coéquipiers ont déjoué le gardien des Panthers à quatre occasions.

Photo Getty Images via AFP

Cette fois, cette production offensive a mené les champions de l’Association de l’Ouest à un gain de 7 à 2. Après avoir accordé quatre buts sur 13 tirs, Bobrovsky a été invité à prendre le chemin des douches, cédant le filet à Alex Lyon pour la première fois depuis le troisième match de la série de premier tour face aux Bruins.

Qui est donc ce détective efficace qui est parvenu à trouver la faille? Sean Burke, l’entraîneur des gardiens des Golden Knights, autrefois à l’emploi du Canadien.

«Sean nous a dit qu’il fallait le battre dans la partie supérieure du filet lorsqu’il est mouvement», avait mentionné Bruce Cassidy, au terme du premier match.

Photo Getty Images via AFP

Or, c’est exactement de cette façon que Marchessault et Alec Martinez ont eu raison de Bobrovsky pour donner une avance de deux buts aux locaux.

La tendance s’est donc avérée.

Tkachuk ridicule

Parlant de tendance, si elle se maintient, comme le disait si bien Bernard Derome, les Panthers ne feront pas long feu dans cette finale. En recul 2 à 0, ils tenteront de profiter de leur retour à domicile, mercredi, pour renverser la vapeur.

Pour ce faire, il faudra que Matthew Tkachuk commence à jouer au hockey. Son style abrasif est de mise en séries éliminatoires. Toutefois, il devra comprendre qu’il est plus utile sur la patinoire qu’assis au cachot.

Pour un deuxième match consécutif, le teigneux attaquant a écopé d’une punition de 10 minutes pour mauvaise conduite. Et deux fois plutôt qu’une.

Sur la séquence menant à la première, il a failli décapiter Jack Eichel avec une sévère mise en échec au centre de la glace. Eichel a eu la chance de le voir arriver au tout dernier instant.

Il s’est tout de même relevé visiblement mal en point. Des instants un peu inquiétants considérant qu’Eichel a déjà subi une délicate opération au cou.

Au cours de la période précédente, Tkachuk avait tenté de déconcentrer Adin Hill en le bousculant inutilement.

Cela dit, les officiels ont décerné pas moins de 11 punitions de 10 minutes au cours de la rencontre.

Marchessault en feu

Lentement, mais sûrement, Marchessault est en train de se frayer un chemin dans la courte liste des candidats pour l’obtention du trophée Conn-Smythe.

Lundi, il a ouvert le pointage lors d’une attaque massive qu’il avait lui-même provoquée en forçant Ryan Lomberg à commettre une faute à ses dépens.

Par la suite, il s’est fait complice du but de Martinez avant d’ajouter un 12e but à sa fiche (à ses 12 derniers matchs) dans les premiers instants du troisième engagement.

Les joueurs des Panthers sont constamment sur son dos. Mais, manifestement, la fierté de Cap-Rouge n’en a rien à foutre.

Photo Getty Images via AFP

William Carrier et Nicolas Roy ont également contribué à gonfler la fiche de la filière québécoise des Golden Knights. Carrier a préparé le but de Roy et le second de Brett Howden.

Victime de la mise en échec qu’il allait lui-même servir à Ivan Barbashev, Radko Gudas n’a pas terminé la rencontre.

SOMMAIRE

TROISIÈME PÉRIODE

17:52 - Brett Howden inscrit le septième but des siens, en avantage numérique.

12:44 - Matthew Tkachuk marque sur un retour de lancer de Sam Bennett.

10:33 - Michael Amadio accepte une savante passe de William Karlsson pour faire 6-1.

02:10 - Jonathan Marchessault inscrit un autre filet sur une passe de... Jack Eichel.

00:14 - Anton Lundell marque le premier but des Panthers dans ce match.

DEUXIÈME PÉRIODE

17:56 - La foire éclate après une violente mise en échec de Matthew Tkachuk sur Jack Eichel.

07:10 - Brett Howden marque ce qui est probablement le plus beau but de sa carrière dans la LNH.

02:59 - Nicolas Roy sort du coin de la patinoire et marque un gros but pour les Golden Knights.

PREMIÈRE PÉRIODE

17:59 - Alec Martinez double l’avance des Golden Knights et Jonathan Marchessault obtient un autre point.

07:05 - Jonathan Marchessault ouvre la marque grâce à un laser en avantage numérique.

– Avec TVA Sports