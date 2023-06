Gouvernement Trudeau et ingérences étrangères: la transparence a pris le bord

Depuis plusieurs mois, des voix citoyennes et parlementaires s’élèvent pour que le premier ministre Trudeau déclenche une commission publique d’enquête afin de faire la lumière sur les ingérences du gouvernement chinois dans les élections au Canada.

Ces appels ont été alimentés par une série d’allégations concernant l’ingérence étrangère lors des élections de 2019 et 2021, où l’ombre de la Chine a été un sujet récurrent.

Le choix de David Johnston à titre de rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère ainsi que son rapport se sont retrouvés à leur tour au cœur de la controverse.

Une transparence mise en doute

Ancien gouverneur général et membre proche de la famille Trudeau, David Johnston est critiqué pour un manque présumé d’impartialité dans son enquête sur ces accusations.

Les frontières de la transparence du gouvernement libéral fédéral semblent dépendre essentiellement du libre arbitre et de l’humeur du premier ministre Justin Trudeau.

Cette situation contraste avec les promesses faites par Justin Trudeau lors des élections fédérales de 2015, où il promettait de former le gouvernement le plus ouvert et le plus transparent.

Il y a une dizaine d’années, la transparence des institutions est devenue un argument politique majeur auprès des électeurs canadiens et québécois.

À cette époque, le parti libéral de Trudeau accusait le gouvernement Harper d’agir dans l’opacité, dénonçant le fait que contrairement à leur prétention, les conservateurs étaient « déconnectés de la population » et qu’ils formaient « le gouvernement le plus centralisé, partisan et égocentrique de l’histoire du Canada. »

Le « Plan » libéral fédéral

Le Parti libéral avait alors un « plan » :

« Un gouvernement transparent est un bon gouvernement. Pour que les Canadiennes et Canadiens fassent confiance à leur gouvernement, il faut que le gouvernement leur fasse également confiance. »

Mais aujourd’hui, face aux allégations d’ingérences étrangères et aux critiques concernant la conduite de l’enquête de David Johnston, ces promesses semblent lointaines.

La saga continue, alimentée par une série d’allégations et de controverses, et le besoin d’une transparence accrue et d’une enquête publique n’a jamais été aussi évident.

Il est grandement temps pour les libéraux de prouver qu’ils sont prêts à faire confiance aux Canadiens en étant véritablement transparents.