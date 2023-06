La Ville de Québec interdira la vente de pesticides en 2024

La Ville de Québec ajuste son plan d'action pour la lutte aux pesticides et choisit d'interdire la vente de glyphosate sur son territoire, à partir de 2024.

Les modifications ont été dévoilées lundi, dans les sommaires de l'instance décisionnelle du comité exécutif et par communiqué. La Ville avait déjà énoncé son intention d'interdire ces produits à partir de 2024. C'est la manière de le faire qui change.

Elle misait auparavant sur l'émission de permis octroyé par la Ville pour l'achat de pesticides que les personnes concernées devaient présenter aux commerçants. Elle opte maintenant pour l'interdiction de la vente en magasin.

Interdiction plutôt que permis

La Ville a changé sa méthode «compte tenu des modifications qui seront apportées au Code de gestion des pesticides, par le gouvernement du Québec, et des commentaires reçus lors des activités de participation citoyenne», explique le comité exécutif dans sa décision.

«L’interdiction de vendre des pesticides à usage domestique contenant du glyphosate dans les commerces de détail soutient le désir de la Ville de restreindre davantage l’accès aux pesticides en libre-service», fait valoir la Ville.

Pour la vice-présidente du comité exécutif responsable du dossier, Marie-Josée Asselin, «nous emboitons le pas à d’autres municipalités et nous souhaitons agir pour limiter les impacts néfastes de cet herbicide sur notre santé. Nos connaissances sont en constante évolution et nous devons continuer d’avancer dans la bonne direction pour offrir à tous des milieux plus sécuritaires et plus verts où il fait bon vivre! »

Enregistrement des entreprises

Les biopesticides reconnus par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada continueront d'être autorisés. Les entreprises qui font l'application de pesticides sont dans un premier temps appelées à s'enregistrer auprès de la Ville de Québec. C'est dans cette optique que l'administration Marchand souhaite voir adopté par le conseil municipal du 20 juin un règlement à cet effet.